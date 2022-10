In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 25 October 2022 3:01 pm / 0 comments

Volvo XC40 facelift 2023 kini telah pun mula dijual di Malaysia, dalam versi hibrid ringkas B5 dan plug-in hybrid T5 Recharge. Kedua-duanya ditawarkan dalam satu kemasan sahaja, iaitu Ultimate, dan dijual pada harga sama RM268,888 tidak termasuk insurans.

XC40 B5 Ultimate dipacu oleh enjin petrol empat silinder turbo 1,969 cc, menghasilkan 263 hp pada 5,500 rpm dan tork 390 Nm dari 1,800 rpm hingga 4,800 rpm, untuk dihantar ke semua empat tayar melalui transmisi automatik Geartronic lapan kelajuan. Pecutan 0-100 km/j mampu dilakukan dalam masa 7.6 saat.

XC40 T5 Recharge pula digerakkan oleh enjin petrol tiga silinder 1,477 cc turbo, menghasilkan 262 hp pada 5,800 rpm dan tork 425 Nm dari 1,500 hingga 3,000 rpm. Kuasa ini disampaikan kepada roda hadapan melalui transmisi automatik klac berkembar tujuh kelajuan.

Tangki bahan api T5 Recharge adalah sedikit kecil, iaitu 48 liter (B5 Ultimate 54 liter), dan ia boleh mencatat jarak gerak menggunakan elektrik sejauh 44 km. Saiz rim kedua-dua versi XC40 facelift ini adalah sama, iaitu 19 inci, dan ia juga dipasang dengan sistem pemerhati tekanan angin tayar.

Berkenaan pakej keselamatan aktif, kedua-dua varian datang dengan pakej City Safety, yang memberikan Collision Avoidance and Mitigation, serta pengesan pejalan kaki, penunggang basikal dan binatang. Kedua-duanya juga mendapat Adaptive Cruise Control, Pilot Assist System dan kamera 360 darjah.

Selain daripada itu, dua varian XC40 facelift ini juga dilengkapi Front and Rear Collision Warning and Mitigation, Lane Keeping Assist, Run-off Road Mitigation, Blind Spot Snformation with Steer Assist serta Cross Traffic Alert. Untuk sistem keselamatan pasif pula, XC40 facelift ini dilengkapi beg udara hadapan dua tahap, beg udara kaki, beg udara tepi dua bahagian serta sistem perlindungan impak tepi.

Infotainmen menggunakan skrin sesentuh berwarna sembilan inci, dengan sistem operasi Android, 14 pembesar suara 600 watt Harman Kardon dan sambungan Bluetooth. Sistem ini juga boleh digunakan dengan Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, fungsi kawalan jauh Volvo Car App dan data untuk empat tahun.

Kedua-dua varian XC40 B5 Ultimate dan T5 Recharge ini menggunakan balutan gabungan suede dan Microtech berwarna Charcoal di dalam, sementara luaran pula ditawarkan dalam warna Fjord Blue, Black Stone, Crystal White, Thunder Grey dan Silver Dawn. Jaminan yang diberi adalah selama lima tahun tanpa had batuan.

