Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30th Anniversary Edition tiba di Malaysia – RM208k, suspensi Ohlins

Boon Siew Honda Malaysia mengumumkan ketibaan CBR1000RR-R Fireblade 30th Anniversary Edition ke pasaran Malaysia, dengan dijual pada harga RM208,000 tidak termasuk insurans. Model ini datang dalam warna istimewa Pearl Glare White.
Mengambil asas daripada CBR1000RR-R Fireblade SP yang diperkenalkan pada hujung tahun 2021, model ini menggunakan enjin empat silinder 999 cc berkuasa 214 hp pada 14,500 rpm dan tork 112 Nm pada 12,500 rpm. Jika dibandingkan dengan model generasi sebelumnya, model baru ini mendapat pelbagai peningkatan termasuk pada salur intake dan datang terus dengan ekzos Akrapovic.
Tiga mod tunggangan disediakan, dan penunggang boleh melaras tahap kuasa enjin, wheelie control, engine brake serta kawalan cengkaman mengikut kesesuaian. Unit IMU six-axis akan mengawal sistem kawalan cengkaman, Wheelie Control, Cornering ABS serta steering damper elektronik HESD.
Sebagai sebuah model SP, suspensi model ini menggunakan unit Ohlins kawalan elektronik, yang terdiri daripada fork NPX 43 mm di hadapan dan monoshock TTX36 di belakang. Brek menggunakan cakera 330 mm berkembar dengan angkup Brembo Stylema di hadapan dan cakera 220 mm serta angkup Brembo dua piston di belakang.
Menjadikan versi sambutan ulang tahun ini lebih istimewa adalah ukiran nombor keluaran serta tulisan CBR1000RR-R Fireblade 30th Anniversary Edition pada triple clamp atas, serta logo sambutan ulang tahun tersebut pada tangki bahan api, kunci serta ekzos.
GALERI: Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30th Anniversary 2022
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22YM HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP 30TH ANNIVERSARY
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