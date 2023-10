Stesen Pengecas Pantas EV Modular Mudah-Alih di Hentian Sebelah Behrang, PLUS – pertama di M’sia

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / October 17 2023 3:21 pm

Stesen Pengecas Pantas Kenderaan Elektrik (EV) Modular Mudah-Alih dengan sistem simpanan kuasa bateri telah pun dilancarkan di Hentian Sebelah Behrang (arah utara), Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) pagi tadi. Ia merupakan sistem pengecas pantas modular yang pertama di Malaysia hasil kerjasama PLUS Malaysia Berhad (PLUS) dan penyedia penyelesaian tenaga bersih Gentari Sdn Bhd (Gentari), melalui anak syarikat milik penuh, Gentari Green Mobility Sdn Bhd (Gentari Green Mobility).

Menteri Kerja Raya (KKR) Datuk Seri Alexander Nanta Linggi yang menyempurnakan majlis pelancarannya pagi tadi, berkata, ia juga sejajar dengan aspirasi Kerajaan Madani menuju ke arah negara neutral karbon, termasuk membangunkan infrastruktur pengecas pantas kenderaan elektrik (DCFC) di rangkaian lebuh raya utama negara. Ia juga merupakan antara inisiatif yang giat diteroka oleh KKR.

“KKR melalui Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) telah meluluskan projek rintis pengecas pantas modular seumpama ini di empat lokasi di Lebuhraya PLUS yang melibatkan 16 poin DCFC untuk disiapkan dalam tahun 2023.

“Empat lokasi tersebut adalah di Hentian Sebelah Behrang (arah utara dan arah selatan) di Perak serta Hentian Sebelah Senawang (arah utara dan arah selatan) di Negeri Sembilan. Setiap lokasi akan mempunyai kapasiti pengecasan DC 300kW yang menyediakan empat poin pengecasan,” katanya menerusi kenyataan yang dikongsikan menerusi Facebook rasminya.

Tambah beliau, pada tahun 2024, dijangka tiga lokasi tambahan stesen pengecas pantas modular akan dibangunkan iaitu di R&R Ajil (arah Utara dan arah Selatan) dan Perasing, yang terletak di Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2), di Terengganu.

Di samping itu, beberapa poin pengecas Alternating Current (AC) di stesen minyak PETRONAS sedia ada yang terletak di kawasan rehat dan rawat (R&R) dan hentian sebelah, akan dinaik taraf kepada poin pengecas DC Pantas (DCFC). Gentari juga akan membangunkan poin pengecas DCFC di stesen minyak PETRONAS sepanjang Lebuhraya PLUS dan lokasi berdekatan, yang dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2024.

“Melangkah ke hadapan, Kementerian juga akan meneruskan kolaborasi bersama syarikat konsesi dan pemain industri bagi merealisasikan sasaran membina 1,000 DCFC di lebuhraya. Ini sejajar aspirasi kempen MYJalan yang antara lain bertujuan memberikan kemudahan kepada pengguna jalan raya,” katanya lagi.

“Sebagai pengendali lebuh raya terbesar di Malaysia dan rakan strategik negara, PLUS komited untuk menyokong dan menyumbang kepada agenda kelestarian negara. Kami berganding bahu bersama-sama Kementerian Kerja Raya, Lembaga Lebuhraya Malaysia serta pemain industri utama untuk menyokong pelan hala tuju pembangunan infrastruktur stesen pengecas EV, di mana kami mensasarkan untuk menyediakan 100 stesen pengecas EV DCFC di seluruh rangkaian Lebuhraya PLUS menjelang tahun 2025 untuk membentuk ekosistem yang kondusif bagi rakyat untuk beralih kepada penggunaan EV.

“Kerjasama PLUS dengan Gentari adalah salah satu pelan strategik kami untuk meningkatkan penyediaan kemudahan pengecasan EV, mempercepatkan pelaksanaan pelan serta rancangan dalam menyokong Malaysia bergerak ke arah negara berkarbon neutral menjelang tahun 2050,” kata Pengarah Urusan PLUS, Datuk Nik Airina Nik Jaffar.

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Gentari dan Ketua Pegawai Eksekutif, Gentari Green Mobility, Shah Yang Razalli berkata, “Gentari bersama rakan kongsi kami, EV Connection Sdn. Bhd. (EVC) amat teruja dengan kolaborasi ini untuk memperkenalkan Stesen Pengecas Pantas Kenderaan Elektrik Modular Mudah Alih. Inisiatif perintis ini menggabungkan penggunaan inovatif sistem BESS dan tenaga solar, dan kami berharap untuk terus mengorak langkah ke arah masa hadapan yang lebih lestari.”

Sejak diperkenalkan pada Jun 2022 sehingga kini, Gentari telah menyediakan lebih daripada 180 poin pengecasan di Malaysia dan lebih daripada 160 poin pengecasan di India, melalui rakan stategik syarikat. Dengan misi menjadi rakan penyelesaian tenaga bersih yang terbaik di Asia Pasifik menjelang tahun 2030, Gentari berhasrat untuk menguasai lebih daripada 10% pasaran poin pengecasan kenderaan EV di pasaran-pasaran utama di Asia Pasifik.

