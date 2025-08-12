Xpeng X9 REEV – perincian awal model hibrid pertama Xpeng didedah, enjin 1.5L sebagai range extender

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 12 2025 3:05 pm

Maklumat lanjut berkenaan model terbaru Xpeng, iaitu X9 REEV (range-extended electric vehicle), telah didedahkan oleh Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat China (MIIT) sebelum pelancaran rasminya berlangsung suku keempat tahun ini.

Sebelum ini, Xpeng memberikan petunjuk kehadiran X9 REEV melalui platform Weibo. Menurut syarikat itu, lebih 1,000 unit kenderaan ujian telah digunakan dalam program pembangunan, merentasi 20 negara dan 330 bandar di seluruh dunia selama lebih 800 hari.

Secara keseluruhan, ujian tersebut melibatkan jarak pemanduan melebihi 20 juta kilometer. Kenderaan ujian tersebut turut memaparkan angka ‘450’ pada pintu mereka, yang dipercayai merujuk kepada jarak pemanduan elektrik sepenuhnya bagi model ini.

Berdasarkan dokumen MIIT, X9 REEV mempunyai dimensi panjang 5,316 mm, lebar 1,988 mm, tinggi 1,785 mm dan jarak antara roda 3,160 mm. Ini menjadikannya sedikit lebih panjang berbanding model X9 EV yang berukuran 5,293 mm, namun semua dimensi lain kekal sama.

Dari segi sistem kuasa, X9 REEV yang seberat 2,750 kg ini mampu mencapai kelajuan maksimum 180 km/j. Ia turut dilengkapi enjin 1.5 liter yang menghasilkan kuasa 150 PS (148 hp atau 110 kW) dan berfungsi sebagai penambah jarak (range extender). Model ini akan menggunakan bateri jenis lithium iron phosphate (LFP) yang dibekalkan oleh CALB (China Aviation Lithium Battery).

X9 REEV bakal menjadi model hibrid pertama daripada Xpeng, berkemungkinan besar menggunakan sistem Kuasa Elektrik Super Kunpeng yang pernah diperkenalkan semasa acara AI Day tahun lalu. Sistem ini dikatakan mampu menawarkan jarak pemanduan elektrik sepenuhnya sejauh 430 km dan sehingga 1,400 km apabila digabungkan dengan penggunaan enjin range extender. Selain itu, sokongan pengecasan pantas 5C membolehkan baterinya dicas dari 10% ke 80% dalam masa hanya 12 minit.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.