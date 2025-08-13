Ford bakal lancar Ranger Wildtrak 3.0L V6 turbodiesel berkuasa 250 PS/600 Nm di Malaysia tak lama lagi?

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 13 2025 3:20 pm

Laman sesawang Ford Malaysia baru sahaja menyiarkan teaser bahawa ada satu lagi varian trak pikap Ford Ranger akan dilancarkan pada pasaran tempatan tidak lama lagi. Berdasarkan kira undur yang dipaparkan pada teaser tersebut, pelancaran tersebut akan dibuat pada lewat bulan ini.

Teaser tersebut turut memaparkan kapsyen “Kuasa Ditakrifkan Semula”, memberikan gambaran bahawa varian baharu ini akan menampilkan kuasa yang besar. Jadi sekiranya pasaran Thailand dijadikan panduan, ada satu varian Ranger dengan kuasa tinggi yang belum dilancarkan di Malaysia iaitu Ranger Wildtrak V6.

Bagi varian ini ia menampilkan badan dual-cab dan dipadankan dengan enjin 3.0 liter V6 turbodiesel berkuasa 250 PS pada takat 3,250 rpm dan tork maksima 600 Nm bermula 1,750 rpm. Ia turut digandingkan dengan kotak gear 10-kelajuan automatik serta sistem pacuan empat roda kawalan elektronik, bersama differential tengah aktif bagi mengagihkan tork antara gandar hadapan dan belakang, serta locking differential pada gandar belakang.

Kawalan elektronik berkenaan menawarkan enam mod pemanduan termasuk Normal, Eco (hanya memacu roda belakang), Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts dan juga Sand.

Di Thailand Ranger Wildtrak V6 dijual pada harga 1,519,000 baht (RM197,118). Ia menerima kelengkapan seperti lampu hadapan adaptif LED matriks dengan lampu tinggi automatik, lampu kabus dan lampu belakang LED, pemijik sisi, bar sports, rel bumbung, tray kargo dengan soket kuasa 12-volt dan 230 volt, rim 20-inci dua-tona dengan tayar 255/65R20 dan pelbagai lagi.

Manakala pada kabin Ranger Wildtrak V6 di Thailand ini diberikan perincian termasuk tempat duduk hadapan larasan elektrik lapan-hala, upholsteri kulit sintetik, sistem pendingin udara automatik dua-zon untuk hadapan dan zon tunggal manual di belakang, serta paparan instrumen digital dengan skrin TFT 12.4-inci.

Buat masa sekarang Ranger pasaran Malaysia belum menerima varian yang digerakkan oleh enjin V6 turbodiesel ini. Bagi varian-varian yang menggunakan bahan bakar diesel, ia masih menerima enjin 2.0 liter empat-silinder sebaris EcoBlue turbodiesel sama ada dalam versi turbo tunggal atau turbo berkembar, dengan kuasa bermula 170 PS/405 Nm dan juga 210 Nm/500 Nm.

GALERI: Ford Ranger Wildtrak V6 3.0L turbodiesel 2024 pasaran Thailand



