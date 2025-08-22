Suzuki Swift Sport Final Edition khas untuk pasaran Malaysia mula dijual – kemasan istimewa, RM138k

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / August 22 2025 5:38 pm

Memandangkan ini adalah tahun terakhir Suzuki Swift Sport (asas generasi ketiga) akan dijual kepada awam, Suzuki Malaysia telah mengeluarkan satu versi khas yang dipanggil sebagai Final Edition. Ia dijual pada harga RM137,900 tidak termasuk insurans dan disasar hanya akan dikeluarkan sebanyak 30 unit sahaja.

Perlu diketahui model ini bukanlah versi Final Edition seperti yang dikeluarkan di Jepun, tetapi khas keluaran Malaysia dengan yang menjadikannya istimewa pertamanya adalah warna hitam Pearl Super Black – pertama kali ditawarkan untuk pasaran Malaysia – dan ditambah dengan jalur pelekat warna emas di bahagian bawah pintu serta bonet hadapan.

Penampilan model ini dijadikan lebih kemas dengan lip bawah bampar serta skirting bercorak gentian karbon, bersama dua muncung ekzos seperti Silver Edition yang dikeluarkan pada tahun 2023, sementara di bawah cermin sisi dan but belakang anda akan melihat logo Final Edition bersama nombor 68 bersempena sambutan kemerdekaan tahun ini.

Masuk ke bahagian dalam, keadaannya sama sahaja seperti Swift Sport biasa yang dijual sebelum ini, tetapi kemasan pada papan pemuka, panel pintu serta konsol gear diubah menggunakan karbon forged. Kemudiannya, walaupun logo tidak kelihatan, pembesar suara menggunakan unit daripada Soundstream bersama skrin sesentuh 10 inci, berbanding Blaupunkt pada model biasa.

Perincian lain masih lagi sama dimana ia dijana oleh enjin K14C 1.4 liter turbo Boosterjet berkuasa 140 hp pada takat 5,500 rpm dan tork maksima 230 Nm bermula 2,500 hingga 3,500 rpm, ditawarkan hanya dengan kotak gear automatik enam-kelajuan.

Untuk kelengkapan luaran, model ini menggunakan lampu hadapan automatik dengan projektor LED, lampu kabus hadapan halogen, sistem kunci pintar, kamera undur, pembuka but belakang elektromagnetik dan juga rim aloi 16-inci dengan tayar Yokohama Advan A13 195/50R16.

Pada bahagian dalaman pula pembeli dapat menikmati tempat duduk separa bucket dan roda stereng rata di bawah dengan upholsteri kulit dan serlahan benang merah serta set pedal aluminium. Turut dibekalkan adalah cruise control, skrin MID ditengah yang turut memberikan bacaan boost turbo dan daya G-Force, butang penghidup enjin dan sistem pendingin hawa automatik.

Bagi sistem keselamatan pula, Suzuki Swift Sport dibekalkan dengan enam beg-udara, cagak tempat duduk kanak-kanak Isofix, penderia parkir belakang, Hill Hold Assist, sistem brek ABS, EBD dan EBA, serta Program Kestabilan Elektronik (ESP). Setiap pembelian model ini menerima perlindungan waranti pengeluar selama tiga tahun atau 100,000 km.

