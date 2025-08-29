Tesla Model Y Performance 2026 diperkenal – Juniper paling tinggi sedia 460 hp, jarak gerak hingga 580 km

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 29 2025 4:03 pm

Tesla memperkenalkan varian tertinggi bagi Model Y versi facelift “Juniper”, iaitu Model Y Performance, yang kini dilancarkan secara rasmi untuk pasaran Eropah, Timur Tengah dan Afrika. Model ini berkongsi banyak elemen dengan Model 3 Performance, termasuk penambahbaikan yang menjadikannya lebih berkuasa dan sofistikated.

Model Y Performance dilengkapi sistem pacuan elektrik Tesla Performance 4DU dengan dua motor elektrik – satu di setiap gandar – menghasilkan kuasa keseluruhan sebanyak 460 hp. Dengannya, SUV elektrik ini mampu memecut dari 0 ke 100 km/j dalam masa 3.5 saat dan mencapai kelajuan maksimum 250 km/j.

Sebagai perbandingan, Model Y Long Range AWD yang ditawarkan di Malaysia mengambil masa 4.8 saat untuk pecutan 0-100 km/j, dengan kelajuan maksimum hanya 201 km/j. Bagaimanapun, peningkatan kuasa ini memberi kesan kepada jarak perjalanan. Model Y Performance mampu mencapai jarak sehingga 580 km mengikut piawaian WLTP, sedikit kurang berbanding 600 km yang ditawarkan oleh varian Long Range AWD.

Menurut laporan Top Gear, model ini menggunakan pek bateri yang ditambah baik tanpa peningkatan berat, tetapi menggunakan sel bateri baru yang menawarkan ketumpatan tenaga lebih tinggi, sekaligus menyumbang kepada prestasi cemerlangnya.

Selain sistem pacuan elektrik, Model Y Performance turut menerima sistem penyerap hentak adaptif yang sebelum ini digunakan pada Model 3 Performance. Ia dipadankan dengan spring baru, stabiliser bar, bushing serta struktur badan belakang yang diperkukuh untuk ketegaran kilasan yang lebih baik.

Dari segi rekaan luaran, Model Y Performance tampil lebih agresif dengan bampar depan dan belakang baru yang direka untuk mengurangkan rintangan dan daya angkat. Ia turut dilengkapi spoiler gentian karbon, angkup brek berwarna merah serta cakera brek dan pad yang dinaik taraf. Rupa sporty asalnya dilengkapkan lagi dengan rim aloi 21 inci ‘Arachnid 2.0’ dan lencana “not-a-Plaid” di pintu but belakang.

Ruang dalaman pula menampilkan kemasan gentian karbon pada papan pemuka dan panel pintu, sementara tempat duduk hadapan adalah eksklusif untuk varian Performance, lengkap dengan sokongan peha laras kuasa serta fungsi pemanas dan penyejuk. Skrin infotainmen kini berukuran 16 inci (naik daripada 15.4 inci), sama seperti yang digunakan pada Model Y versi jarak roda panjang di China. Skrin baru ini juga menawarkan hampir 80% lebih banyak piksel.

Walaupun pelancaran awal hanya tertumpu kepada beberapa pasaran terpilih, Tesla Model Y Performance dijangka akan tiba di Malaysia juga tidak lama lagi. Harga jualan semestinya akan lebih tinggi berbanding varian Long Range AWD yang kini dijual pada RM242,450.

Sebagai perbandingan, di UK, Model Y Performance dijual pada harga £61,990 (sekitar RM354,000), iaitu £10,000 atau 19% lebih mahal berbanding Long Range AWD di sana. Jika peratusan kenaikan harga ini diaplikasikan di Malaysia, kita boleh menjangkakan Model Y Performance bakal dijual pada sekitar RM288,500.

Untuk gambaran tambahan, Model 3 di Malaysia menunjukkan pola kenaikan harga yang serupa. Dari Model 3 RWD (RM181,000) ke Long Range AWD (RM210,000) terdapat peningkatan RM29,000 atau 16%. Manakala dari Long Range AWD ke Performance, kenaikannya adalah RM32,000 atau 15.2%.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.