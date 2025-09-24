RON95 bagi kenderaan perdagangan — RM2.05 untuk 9 jenis pengangkutan awam, 12 jenis untuk logistik

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / September 24 2025 3:13 pm

Walaupun warga Malaysia yang mempunyai lesen memandu yang sah layak menerima subsidi petrol RON 95 dengan harga RM1.99 seliter di bawah program Budi Madani RON 95 (Budi95) yang akan bermula 30 September ini, kenderaan perdagangan yang layak pula tetap perlu membayar RM2.05 seliter untuk bahan api tersebut.

Menurut Kementerian Kewangan, kadar bersubsidi RM2.05 seliter — yang jauh lebih murah berbanding harga tanpa subsidi — akan dikenakan kepada sembilan jenis kenderaan petrol dalam segmen pengangkutan awam dan 12 jenis bagi sektor kenderaan barangan dan logistik di bawah Sistem Kawalan Petrol Subsidi (SKPS).

Dalam segmen pengangkutan awam, ia merangkumi teksi, kereta sewa, bas sekolah, kenderaan jenazah, ambulans, lori pemadam kebakaran, bas perantara, bas henti-henti dan bas mini yang menggunakan petrol.

Dalam kategori kenderaan barangan pula, jenis yang layak adalah van panel, van tingkap, van semi-panel, trak dan van penyaji makanan, trak kargo umum, trak kotak/luton, trak peti sejuk, van/trak perkhidmatan mudah alih serta trak yang digunakan untuk mengangkut hasil tanaman dan ternakan.

Kad fleet akan digunakan untuk menyalurkan petrol bersubsidi ini kepada kenderaan perdagangan yang layak. Pendaftaran untuk SKPS di bawah skim Budi Madani MySubsidi 95 perdagangan/komersial telah bermula sejak 15 September.

Selain itu, setakat tahun lalu, diesel bersubsidi diberikan kepada kenderaan logistik yang layak di bawah Sistem Kawalan Diesel Subsidi (SKDS) 2.0, yang membolehkan pengendali kenderaan yang berkaitan mendapatkan kadar bersubsidi RM2.15 seliter.

