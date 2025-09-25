Le Tour de Langkawi 2025 – Banyak jalan ditutup secara berperingkat dari 28 Sept hingga 5 Okt

Le Tour de Langkawi 2025 – Banyak jalan ditutup secara berperingkat dari 28 Sept hingga 5 Okt

Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menerusi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) telah mengumumkan pelaksanaan kawalan trafik sempena perlumbaan basikal dunia berprestij Petronas Le Tour de Langkawi 2025 (LTdL 2025) edisi ke-29 yang akan bermula pada 28 September hingga 5 Oktober ini.

Dengan melibatkan keseluruhan jarak mencecah 1,244.2 km, LTdL 2025 kali ini melibatkan lapan peringkat perlumbaan yang membabitkan beberapa negeri di seluruh Semenanjung Malaysia.

  • Peringkat 1, 28 September: Langkawi – Padang Mat Sirat, 96.7 km
  • Peringkat 2, 29 September: Padang Besar, Perlis ke Kepala Batas, Pulau Pinang, 166.1 km
  • Peringkat 3, 30 September: Gerik, Perak ke Pasir Puteh, Kelantan, 198.2 km
  • Peringkat 4, 1 Oktober: Kuala Terengganu ke Kemaman, Terengganu, 141.5 km
  • Peringkat 5, 2 Oktober: Temerloh, Pahang ke Bukit Fraser, Pahang, 123.1 km
  • Peringkat 6, 3 Oktober: Shah Alam, Selangor ke Port Dickson, Negeri Sembilan, 123.5 km
  • Peringkat 7, 4 Oktober: Melaka ke Medini, Johor, 214.9 km
  • Peringkat 8, 5 Oktober: Tangkak, Johor ke Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur, 180.2 km

Menurut JSPT, seramai 164 pegawai dan anggota polis yang akan ditugaskan dalam kawalan trafik di setiap laluan utama dan kawasan bandar terlibat. Sepanjang perlumbaan berlangsung, penutupan jalan dan lencongan aliran trafik secara berperingkat akan dilaksanakan di semua laluan utama. Anda boleh semak senarai jalan yang terbabit menerusi foto di bawah.

Orang ramai yang ingin menyaksikan perlumbaan ini diminta supaya mematuhi arahan petugas keselamatan dan tidak berada terlalu dekat dengan laluan bagi mengelakkan risiko kemalangan. Selain iu, polis juga menasihati orang ramai supaya merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan petugas bagi mengelakkan kesesakan.

Jadual penuh jalan-jalan yang terlibat. Klik untuk besarkan:
