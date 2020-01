In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 8 January 2020 11:27 am / 0 comments

Perodua Bezza 2020 telah pun dilancarkan pagi ini dengan penawaran empat varian iaitu model asas Bezza 1.0 GX MT (RM34,580), Bezza 1.0 GX AT (RM36,580), Bezza 1.3 X AT (RM43,980) dan model tertinggi Bezza 1.3 AV AT (RM49,980). Walau bagaimana pun, seperti pelancaran model-model baharunya sebelum ini, Perodua turut memperkenalkan aksesori GearUp sebagai pilihan kepada pembeli yang ingin menambahkan lagi ciri luaran dan dalaman Bezza 2020.

Untuk menyerlahkan lagi imej luarannya, Bezza 2020 ditawarkan dengan pakej kit badan Dynamic yang merangkumi kit bampar hadapan dengan lampu panduan, kit bampar belakang dan spoiler belakang dengan harga RM2,000. Walau bagaimana pun, menurut Perodua, kit badan Dynamic ini hanya boleh didapati mulai Mac ini.

Untuk bahagian kabinnya pula, aksesori GearUp untuk Bezza 2020 ini termasuk tempat duduk balutan Dynamic (RM600) dengan material PVC berwarna hitam bersama rekaan premium quilted dan serlahan kelabu. Selain itu, ia turut menawarkan aksesori tambahan yang terdiri daripada pencahayaan lantai (RM240), plat sisi LED (RM260), plat sisi krom (RM140), perehat tangan dengan USB Port (RM220), aksesori extension wire harness (RM40), alas kaki dengan mesh top (RM180), alas kaki (RM140), door visor (RM150), pelindung pintu sisi (RM350) dan kemasan krom untuk tingkap (RM145).

Bukan itu sahaja, ia turut memberikan pilihan untuk pelapik bahagian barangan (RM140), pelindung tingkap (RM85), pendakap anti-kecurian (RM130), penebat bunyi untuk hud (RM72) dan door comfort (RM450).

Namun jika pembeli Bezza 2020 ingin membeli aksesori GearUp secara pakej dengan nilai yang lebih menarik, ia ditawarkan dengan tiga pilihan pakej iaitu Stylish (kit badan Dynamic dan pelindung pintu sisi) yang berharga RM2,120, Illumination (pencahayaan lantai dan plat sisi LED) berharga RM450, dan Utility dengan harga RM340 yang terdiri dari penebat bunyi untuk hud, alas lantai, alas bahagian barangan dan kabel booster.

Melalui aksesori GearUp ini, Perodua bukan sahaja menawarkan pilihan untuk menjadikan kereta lebih bergaya, bahkan ia juga mudah dimiliki (boleh dimasukkan dalam jumlah pinjaman), kos upah yang selaras dan barang yang berkualiti. Harga yang dinyatakan ini adalah untuk Semenanjung Malaysia.