In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 17 June 2020 11:50 am / 0 comments

BMW X5 xDrive45e plug-in hybrid G05 bakal dilancarkan untuk pasaran tempatan hari ini. Bagi yang tidak mahu ketinggalan, anda boleh menyaksikan secara langsung majlis pelancaran ini pada jam 12 tengahari melalui Facebook dan saluran Youtube.

Beberapa hari sebelum pelancarannya, BMW Malaysia telah menyiarkan teaser di laman media sosial yang memaparkan SUV mewah ini bersama kapsyen, “There’s a new boss in town, the BMW X5 plug-in hybrid. All charged up for BMW Malaysia’s first-ever virtual launch event,” di mana ia menggunakan nama gelaran “Boss” untuk merujuk kepada model baharu tersebut.

X5 xDrive45e baharu ini memiliki kuasa yang lebih tinggi dan juga beberapa silinder tambahan. Ia dikuasakan oleh B58 3.0 liter enam-silinder, menggantikan unit N20 2.0 liter pengecas turbo empat-silinder yang ada pada model terdahulu. Enjin baharu ini mampu meledakkan kuasa hingga 286 PS dari 5,000 hingga 6,000 rpm dan tork 450 Nm dari 1,500 hingga 3,500 rpm iaitu lebih 41 PS dan 100 Nm berbanding 2.0L.

Apa lagi ciri menarik yang ditampilkan untuk “Boss” ini? Ketahuinya menerusi siaran langsung ini. Kami juga akan memaparkan perincian penuh mengenainya menerusi artikel selepas ini.