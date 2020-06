In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 30 June 2020 1:00 pm / 0 comments

Mengikut norma baharu susulan penularan pandemik COVID-19, orang ramai yang berkunjung ke tempat awam khususnya dinasihati agar mematuhi prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan oleh kerajaan. Antara yang terkandung dalam SOP terbabit ialah orang ramai perlu menjaga penjarakan sosial, memakai penutup hidung dan mulut dan sentiasa mengutamakan kebersihan diri.

Mulai 15 Jun lalu, PLUS Malaysia Bhd (PLUS) telah membuka kembali semua gerai di Hentian Rehat dan Rawat (R&R) bagi membolehkan para pengguna lebuhraya PLUS berhenti rehat dan menjamu selera. Walau bagaimana pun, pengunjung R&R dinasihati agar sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan.

Bagi memudahkan lagi pelanggan, terkini, PLUSMiles, anak syarikat PLUS, telah memperluaskan perkhidmatan pra-tempahan makanan di 10 buah lokasi R&R baharu. Lokasi berkenaan ialah di R&R Juru (arah selatan), R&R Gunung Semanggol (arah selatan dan utara), R&R Tapah (arah selatan), R&R Ajil (arah utara), R&R Paka (arah utara), R&R Perasing (arah utara), R&R Ulu Bernam (arah selatan), R&R Ayer Keroh (arah selatan), R&R Pagoh (arah selatan) dan R&R Machap (arah selatan & utara).

Sebelum ini, perkhidmatan yang sama telah ditawarkan di R&R Rawang (arah utara), R&R Dengkil (arah selatan dan utara) dan R&R Sg.Buloh.

Untuk membuat tempahan, anda perlulah memuat turun aplikasi PLUS di telefon bimbit anda. Buka aplikasi terbabit dan klik pada Pre-Order. Kemudian, pilih menu dan whatsapp gerai terbabit. Walau pun pembayaran lebih digalakkan melalui dalam talian namun ada juga gerai yang meminta untuk pelanggan membayar secara tunai.

Setiap gerai akan memaklumkan waktu tempahan yang boleh dibuat sepanjang masa operasi dan pelanggan boleh mengambil makanan yang ditempah di gerai terbabit.

Dengan kaedah pra-tempahan ini, para pelanggan tidak perlu lagi menunggu lama atau beratur untuk membeli makanan. Malah dapat juga menjaga penjarakan sosial yang lebih efisien.