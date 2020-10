In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 20 October 2020 10:27 am / 0 comments

Geely baru sahaja mengeluarkan satu artikel berkenaan bagaimana Proton membangunkan sistem arahan suara “Hi Proton” berdasarkan sistem GKUI (Geely Key User Interface), yang mana versi yang dipadankan pada model-model Proton di sini merupakan versi pertama digunakan luar dari China dan yang pertama menggunakan bahasa Inggeris.

Namun apa yang menarik perhatian kami, Proton kini turut sedang membangunkan sistem berkenaan dalam bahasa Thai sebagai persediaan untuk mengeksport semula kereta-kereta mereka ke pasaran Asia Tenggara lain termasuk Thailand. Buat masa sekarang, Proton sudah pun berada di pasaran Brunei.

Walau bagaimanapun, garis masa bila model-model baharu Proton ini akan dieksport ke Thailand dan juga negara-negara Asia Tenggara lain masih belum disebut dengan jelas. Mengikut perancangan Proton sebelum ini, kereta-kereta yang mereka hasilkan di fasiliti baharu di Tanjung Malim yang memasang model seperti X70 dan X50 bukan hanya akan dieksport ke ASEAN, malah turut bakal menembusi pasaran pemanduan sebelah kanan (RHD) yang lain seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Selatan dan United Kingdom.

Berbalik kepada sistem “Hi Proton” yang dihasilkan di sini, Geely menyatakan bahawa ia bukan semudah membuat alih bahasa. Proton membangunkan sistem versi mereka berkenaan dengan dibantu oleh ECARX (syarikat pengeluar sistem infotainmen bebas dengan menerima dana pelaburan dari Geely), dan ia perlu boleh digunakan dalam Bahasa Inggeris dengan pelbagai slanga dari pelbagai etnik yang berada di Malaysia.

Salah satu yang unik untuk Bahasa Inggeris yang digunakan di Malaysia adalah penambahan sebutan ‘lah’ di hujung ayat bagi menambah penekanan pada apa jua ayat yang dilafazkan, jelas Geely. Untuk itu Proton dan ECARX perlu membawa lebih 200 individu bagi merakam sampel suara mereka.

Setiap individu tersebut perlu merekodkan ayat pendek “Hi Proton” dalam slanga dan gaya masing-masing. Kemudian diikuti dengan ayat-ayat arahan yang lebih panjang lain seperti “Lower the window” atau “Switch off the AC”, bagi membolehkan sistem ini memahami gaya sebutan-sebutan bahasa inggeris yang disebut oleh rakyat tempatan.

Setiap ayat berkenaan juga perlu direkod sebanyak 10 kali untuk versi lafaz secara cepat dan 10 kali untuk versi yang dilafaz secara lambat. Ini bagi memastikan sistem berkenaan memahami apa yang disebut oleh pengguna tidak kira ia dilafaz secara cepat atau lambat.

Bagi sistem yang dibangunkan untuk pasaran Thailand, proses yang perlu dibuat adalah lebih rumit. Proton dan ECARX terlebih dahulu perlu menyediakan “perpustakaan perkataan” yang diterjemah dari Bahasa Mandarin kepada Bahasa Inggeris dan kemudian barulah ke Bahasa Thai.

Untuk ini, khidmat individu yang berbahasa Thai turut di bawa bagi memberikan nasihat terhadap budaya tempatan dan menyesuaikan kepada sistem berkenaan bagi membolehkan ia memahami apa yang disebutkan.

Selain dari bahasa, Proton dan ECARX juga perlu membuat tentu ukur semula terhadap sistem navigasi bagi membolehkan ia memahami bentuk topografi dan juga keadaan trafik di satu-satu negara berkenaan.

Untuk ini, pasukan pembangunan tersebut perlu terlebih dahulu mendapatkan peta asas dan data lokasi kemudian ia perlu diserahkan kepada pihak ketiga dikenali sebagai ‘penyusun’, yang kemudiannya akan di integrasikan kepada sistem GKUI menerusi aplikasi AMAP, yang menggantikan aplikasi Baidu sebelum ini.

Dengan projek perintis yang telah dibuat oleh Proton ini, sistem GKUI selepas ini akan di bawa ke Eropah pula bagi digunakan untuk divisi mewah global mereka iaitu Lynk & Co. Walaupun ia masih menggunakan bahasa Inggeris, Lynk & Co masih perlu membuat semula semua proses-proses yang telah dibuat oleh Proton kerana sebutan yang digunakan oleh masyarakat di benua berkenaan tidak sama seperti di Malaysia.