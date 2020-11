Walaupun ia bersaiz kecil, N-One dipadatkan dengan pelbagai ciri keselematan termaju seperti pengingat tempat duduk belakang, brek kecemasan automatik, cruise control adaptif, bantuan kekal lorong dan banyak lagi.

Sebagai sebuah kereta yang dihasilkan bagi memenuhi undang-undang Kei-Car Jepun bagi menerima pelbagai insentif, sudah tentu N-One dijana oleh enjin dengan kapasiti tidak melebihi 600 cc. Namun Honda tetap menghasilkan ia dalam versi standard NA, dan juga versi lebih garang dengan pengecas turbo.

Berberapa aksesori dalaman ada ditawarkan Mugen untuk N-One 2021, antaranya karpet kaki, pedal aloi sport, dan juga tombol gear yang dihasilkan dalam tiga material berbeza yang boleh dipilih iaitu gentian karbon, aluminium atau yang dibalut kulit.

Badan penala prestasi Honda ini bukan hanya menampilkan akseori estetika untuk bahagian luaran, malah berberapa peralatan prestasi untuk casis turut ditawarkan Mugen untuk N-One generasi baharu ini.

Kei-Car Honda yang diinpirasikan dari model klasik N360 iaitu Honda N-One telah pun dilancarkan dalam versi generasi kedua di pasaran Jepun. Seperti biasa, boleh kata serentak dengan semua model JDM Honda yang dilancarkan, ia akan turut diperkenalkan sekali dengan aksesori dari Mugen, dan N-One 2021 ini tidak terkecuali.

Next Post: Jaguar Land Rover files complaint against Volkswagen Group for Terrain Response tech patent infringement