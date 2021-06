Honda Civic varian prestasi khas untuk pasaran Amerika Syarikat, Civic Si untuk generasi sebelum ini sememangnya ditawarkan dalam versi sedan dan coupe. Tetapi untuk model generasi baharu nampaknya ia hanya ditawarkan dalam bentuk badan sedan kerana Civic coupe sudah tidak lagi dihasilkan, dan Honda tidak akan menawarkan varian berkenaan dalam badan Civic Hatchback.

Perkara ini telah disebut dalam satu pertanyaan dan dijawab oleh akaun rasmi Twitter Honda Kanada dengan kenyataan “hanya versi sedan ditawarkan untuk Si”. Ia turut disahkan lagi dalam laporan oleh Autoblog yang menyatakan tidak akan ada Civic Si dalam badan Hatchback walaupun produksi model lima pintu generasi baharu berkenaan dibuat di Amerika Syarikat dan bukan lagi di UK.

Agak menghairankan sebenarnya mengapa Civic Si ini tidak ditawarkan dalam versi Hatchback kerana model berkenaan bukan sahaja menampilkan bentuk badan lebuh sporty, malah turut sememangnya ditawarkan dengan kotak gear manual enam-kelajuan.

Hi Malleweg, there will only be a Sedan version of the Si.

