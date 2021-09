Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE (4MATIC+) (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert (WLTP): 8,6 l/100 km; CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert: 196 g/km; Stromverbrauch gewichtet: 10,3 kWh/100 km); Exterieur: jupiterrot, AMG Carbon-Paket Exterieur, 53,3 cm (21″) AMG Schmiederäder im 5-Doppelspeichen-Design, AMG Keramik Hochleistungs-Verbundbremsanlage; Interieur: Leder Exklusiv Nappa schwarz, Performance Lenkrad in Leder Nappa mit Lenkradtasten, AMG Performance Sitze, AMG Zierlemente Carbon;Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert (WLTP): 8,6 l/100 km; CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert: 196 g/km; Stromverbrauch gewichtet: 10,3 kWh/100 km* Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE (4MATIC+) (weighted, combined fuel consumption (WLTP): 8.6 l/100 km; weighted, combined CO2 emissions: 196 g/km; weighted electrical consumption: 10.3 kWh/100 km); exterior: jupiter red, AMG Exterior Carbon package, 53.3 cm (21-inch) AMG 5-twin-spoke forged wheels, AMG high-performance ceramic composite braking system; interior: exclusive leather nappa black , steering wheel in nappa leather black with steering wheel buttons, AMG performance seats, AMG carbon-fibre trim;Weighted, combined fuel consumption (WLTP): 8.6 l/100 km; weighted, combined CO2 emissions: 196 g/km; weighted electrical consumption: 10.3 kWh/100 km*