In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 25 October 2021 11:56 am / 0 comments

Beberapa hari selepas risalah jualannya terbocor dalam talian, BMW Group Malaysia akhirnya melancarkan model iX3 secara rasmi untuk pasaran Malaysia. SUV ini adalah model elektrik kedua yang diperkenalkan tahun ini dan memberikan pilihan yang lebih mampu milik berbanding iX yang lebih besar.

Seperti yang sudah diketahui, ia datang dalam varian Inspiring dan Impressive, dengan harga masing-masing RM317,360 dan RM336,360 tidak termasuk insurans. Harga ini adalah termasuk dengan cukai jualan SST, bermakna penghantaran kepada pelanggan cuma akan berlaku pada tahun hadapan, iaitu selepas pengecualian SST tamat 31 Disember ini – tetapi ia mungkin juga disambung lagi.

Jaminan dua tahun tanpa had batuan diberikan secara standard, dan seperti biasa, anda boleh menaik taraf kepada jaminan lima tahun dengan pakej servis, yang seterusnya menjadikan harga kereta RM330,800 dan RM349,800. Anda juga boleh memilih Power Package, yang menambah BMW i Wallbox 22 kW serta BMW i Standard Charging Cable pada harga RM5,000 (tanpa pemasangan) – harga menjadi RM322,360 hingga RM341,360 dengan jaminan dua tahun, dan RM335,800 hingga RM354,800 dengan jaminan lima tahun serta pakej servis.

Secara mekanikalnya, kedua-dua varian adalah sama sahaja, iaitu dikuasakan oleh motor elektrik berkemampuan 210 kW (286 PS) dan 400 Nm tork, yang terletak di belakang. Dengannya, SUV ini boleh memecut 0-100 km/j dalam masa 6.8 saat sebelum mencapai laju maksimum 180 km/j.

Ia juga dipasang dengan bateri lithium ion 73.8 kWh, yang dapat memberikan jarak gerak antara 453 hingga 461 km sekali cas. Pengecasan pula boleh dilakukan dalam masa sekitar tujuh jam setengah menggunakan kuasa AC maksimum 11 kW sementara apabila menggunakan pengecas pantas DC sehingga 150 kW pula, bateri boleh mencecah tahap 80% penuh dalam masa hanya 32 minit.

Model iX3 tiba di Malaysia dalam versi facelift, sekaligus terus mendapat lampu hadapan yang lebih nipis serta penampilan lebih segar. Pakej M Sport diberikan standard, menjadikan ia lebih sporty dengan bukaan udara heksagon yang besar di tengah, bukaan udara tepi berbentuk L, kemasan keliling roda sama warna dengan badan serta diffuser yang besar.

Perubahan model facelift ini adalah lebih jelas di dalam, dengan papan pemuka baru yang meminjam banyak elemen daripada 3 Series G20 termasuk penukar gear. Skrin di tengah adalah lebih besar, iaitu 12.3 inci untuk kedua-dua varian dan BMW Live Cockpit Professional, yang memberikan panel instrumen digital 12.3 inci.

Model ini tidak mempunyai pilihan panel digital melengkung seperti iX, dan ia masih menggunakan BMW Operating System 7, bukannya versi generasi kelapan yang paling baru. Sebagai sebahagian daripada pakej M Sport, iX3 juga datang dengan roda stereng M Sport, tempat duduk sport serta lapik bumbung hitam.

Dalam senarai spesifikasi, tidak banyak perbezaan antara dua varian ini. Inspiring yang merupakan varian asas sudah dilengkapi dengan lampu LED adaptif, rim Style 842 19 inci, balutan kulit Vernasca, papan pemuka dibalut kulit tiruan Sensatec, kemasan brushed aluminium dan penukar gear berwarna perak.

Turut diberikan adalah sistem masuk tanpa kunci, butang pemula enjin, tempat duduk hadapan larasan kuasa dengan pemanas dan memori untuk pemandu, pengawal suhu tiga zon, pengecas Qi tanpa wayar, bumbung panoramik, bantuan letak kereta dengan Reversing Assistant, 12 pembesar suara, sistem bunyi 205 watt, kamera undur serta tailgate bukaan kuasa tanpa sentuh.

Varian Impressive pula ditambah dengan lampu utama LaserLight, rim Style 890 M 20 inci, head-up display, tingkap tepi kaca akustik, kawalan pergerakan, 14 pembesar suara, sistem bunyi Harman Kardon 464 watt, sistem kamera 360 darjah dan bunyi kenderaan sintetik IconicSounds Electric yang dibangunkan bersama Hans Zimmer.

Kedua-dua varian juga datang dengan pakej Driving Assistant Professional, yang memberikan pelbagai ciri keselamatan seperti Autonomous Emergency Braking, Evasive Steering Assist, Adaptive Cruise Control with Stop and Go, Lane Centring Assist, Blind Spot Monitoring, Traffic Sign Recognition, Emergency Stop Assist serta Adaptive High Beam.

Model iX3 ini juga datang standard dengan amaran bunyi untuk pejalan kaki dan Active Protection, iaitu satu sistem yang mengetatkan tali pinggang serta mengunci semua tingkap sekiranya mengesan sebarang risiko perlanggaran (seperti Pre-Safe Mercedes-Benz).

GALERI: BMW iX3 facelift pasaran global