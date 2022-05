In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 12 May 2022 1:44 pm / 0 comments

Proton Saga 2022, iaitu versi facelift kedua (MC2) bagi model generasi ketiga telah dilancarkan secara rasmi pagi tadi. Seperti yang diketahui, Saga yang dikemaskini berkenaan diberikan penyegaran rupa luaran dan dalaman serta diberikan pelbagai perincian dan teknologi baharu, tetapi masih dibekalkan dengan sistem mekanikal yang sama seperti versi MC1 yang diperkenalkan pada 2019.

Namun ketika majlis pelancarannya tadi, eksekutif program kenderaan untuk Proton Saga, Desmond John Pinto mendedahkan bahawa Saga versi kemaskini 2022 ini turut diberikan talaan semula terhadap pengendalian dan keselesaan, bagi memberikan prestasi lebih baik untuk aspek berkenaan.

Tak boleh dinafikan, versi terdahulu sudahpun membolehkan Saga kekal yang terbaik dari segi pengendalian dan keselesaan berbanding pesaingnya dalam kelas sedan segmen-A tempatan. Bagi model 2022 ini, Saga diberikan tayar baharu yang didakwa memberikan lebih daya cengkaman dalam masa yang sama lebih senyap ketika dipandu.

Tayar yang dimaksudkan adalah tayar Atlas AS380 bagi menggantikan Silverstone Kruizer NS800 pada model sebelum ini. Selain itu, penyerap hentak Saga 2022 ini turut ditala semula bagi mendapatkan lebih keselesaan, tetapi dalam masa yang sama masih mengekalkan prestasi pengendaliannya yang baik pada model sebelum ini.

Proton Saga 2022 ditawarkan dalam empat varian berbeza, berbanding hanya tiga pada model 2019 dengan tambahan varian lebih sporty dikenali sebagai Premium S kali ini. Ia dijual pada harga atas jalan tanpa insuran bermula RM34,400 untuk 1.3 Standard MT, 1.3 Standard AT berharga RM38,300, 1.3 Premium AT berharga RM41,300 dan RM44,300 bagi 1.3 Premium S AT.

Kesemua varian Saga terkini tersebut menerima gril hadapan dengan logo baharu Proton, rim 15-inci rekaan baharu untuk varian Premium dan Premium S, suis-suis baharu dan disusun semula pada papan pemuka dan juga perincian lain. Khas untuk Premium S, ia turut datang dengan kit badan baharu, kemasan rim dua tona, serta serlahan-serlahan merah pada kabin.

Model paling mahal itu juga diberikan perincian tambahan seperti sistem kemasukan tanpa kunci dengan butang penghidup enjin, integrasi telefon pintar pada skrin infotainmen yang menyokong Android dan iOS menerusi screen mirroring, lampu kabin malap sendiri, stereng balutan kulit sintetik, tempat duduk balutan separa kulit sintetik, cermin sisi boleh lipat automatik,pembuka but dari luar dan lain-lain.

Kesemua varian Saga masih dijana oleh enjin 1.3 liter empat-silinder NA DOHC VVT berkuasa 95 PS pada takat 5,750 rpm dan tork maksima 120 Nm pada takat 4,000 rpm. Model-model automatik masih menerima kotak gear 4AT yang dibekalkan dari Hyundai seperti versi 2019, manakala satu-satunya varian manual juga masih kekal dengan kotak gear lima-kelajuan yang sama.

Untuk lebih perincian berkenaan harga, spesifikasi serta perkara lain berkenaan Proton Saga MC2 2022, anda boleh baca laporan pelancarannya pada PAUTAN INI.

GALERI: Proton Saga 1.3 Premium S AT 2022



GALERI: Proton Saga 1.3 Premium AT 2022



GALERI: Proton Saga 1.3 Standard AT 2022



GALERI: Foto rasmi Proton Saga MC2 2022