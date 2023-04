In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 27 April 2023 11:03 am / 0 comments

Menjangkakan lonjakan trafik pada hujung minggu ini berikutan berakhirnya cuti persekolahan dan cuti am Hari Pekerja, PLUS Malaysia Berhad (PLUS) akan mengaktifkan SmartLane, iaitu pembukaan sementara Lorong Kecemasan di laluan-laluan tertentu yang kritikal di lebuh raya untuk menambah kapasiti lorong. Pengaktifan SmartLane di laluan tersebut akan dilaksanakan pada 29 April hingga 1 Mei 2023.

Menurut PLUS, sepanjang cuti perayaan Aidilfitri ini, SmartLane telah pun diaktifkan di dua laluan di Lebuhraya Utara-Selatan menghala ke utara iaitu antara Persimpangan Port Dickson hingga Persimpangan Seremban antara KM260.0 hingga KM263.1 (Arah Utara) dan Persimpangan Senai Utara hingga Persimpangan Kulai antara KM19.0 hingga KM27.0 (Arah Utara) bagi membantu melancarkan pergerakan trafik.

Pelaksanaan SmartLane di dua laluan di wilayah selatan tersebut telah menerima maklum balas yang positif dan disambut baik oleh pengguna lebuh raya kerana inisiatif ini dapat membantu mengurangkan kesesakan.

“Ketika laluan SmartLane ini diaktifkan, pengguna lebuh raya dibenarkan memasuki dan memandu di laluan kecemasan untuk sementara sebagai langkah bagi menambah kapasiti laluan terbabit sebelum diarahkan masuk semula ke laluan utama lebuh raya bagi meneruskan perjalanan mereka.

“Walau bagaimanapun, pengguna lebuh raya dilarang sama sekali menggunakan bahu jalan/laluan kecemasan di lokasi-lokasi lain di mana tiada laluan SmartLane diaktifkan,” kata Ketua Pegawai Operasi PLUS, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi.

Selain dua laluan tersebut, PLUS juga telah mengenalpasti lokasi lain bagi pengaktifan laluan SmartLane iaitu laluan Gua Tempurung-Gopeng antara KM306.7 hingga KM297.0 (arah utara), Slim River-Sungkai antara KM367.3 hingga KM354.1 (arah utara) dan Rawang-Sungai Buaya antara KM439.9 – KM435.5 (arah utara).

“Walau bagaimanapun, pengaktifan laluan SmartLane di lokasi-lokasi tersebut bergantung kepada keadaan trafik semasa dan kebenaran daripada pihak berkuasa pada waktu dan tempoh tertentu sebelum ia dilaksanakan,” tambahnya.

Pengguna lebuh raya boleh mengenalpasti penggunaan laluan SmartLane ini melalui papan tanda laluan SmartLane serta pengawal trafik yang ditempatkan di lokasi terbabit atau merujuk laman media sosial PLUS di Facebook dan Twitter PLUSTrafik.

“PLUS juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak berkuasa yang terlibat terutamanya pihak PDRM yang telah membantu menyuraikan dan mengawal trafik di lokasi laluan SmartLane dan di sepanjang lebuh raya pada musim perayaan ini,” katanya,