In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 9 May 2023 5:53 pm / 0 comments

UMW Toyota Motor (UMWT) telah menyemak semula harga bagi Hilux dan Fortuner di Malaysia, di mana ia melibatkan kenaikan harga bagi sesetengah varian untuk kedua-dua model berkenaan.

Bermula dengan Hilus, varian 2.4 Single Cab 4×4 MT kini ditawarkan pada harga RM103,880, di mana ia melibatkan kenaikan sebanyak RM5,000 berbanding yang kami laporkan pada Januari lalu. Bagi varian manual dan automatik 2.4E 4×4 juga, naik harga sehingga RM5,000, kini masing-masing berharga RM117,880 dan RM119,880.

Manakala kenaikan harga sebanyak RM6,000 melibatkan varian 2.4V 4×4 AT yang kini dijual pada harga RM145,880, begitu juga dengan 2.8 Rogue 4×4 AT yang kini berharga RM158,880. Untuk Hilux GR Sport yang dilancarkan pada Februari lalu dan menduduki varian tertinggi dalam barisan Hilux, mengalami kenaikan harga paling besar iaitu RM9,200, kini dijual pada harga RM169,080.

Bagi barisan Fortuner pula, varian 2.4 AT 4×4 dan 2.8 VRZ AT 4×4 kini dinaikkan harga sebanyak RM5,000, iaitu masing-masing kini berharga RM189,880 dan RM230,880. Walau bagaimana pun varian janaan petrol 2.7 SRZ AT 4×4 dikekalkan harganya pada RM191,880.