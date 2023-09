BMW tunjuk penyelesaian pengecasan mudah alih Charge Go menggunakan Proton Exora di Malaysia

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / September 18 2023 2:27 pm

Turut diumumkan ketika pengenalan rasmi pameran Forwardism by BMW dan model i7 2023 di ibu negara hari ialah penyelesaian pengecasan Charge Go bagi memangkin peralihan dan membantu pengguna dalam proses adaptasi penggunaan EV di negara ini. Dengan kerja sama Gentari, ia merupakan penyelesaian kepada keperluan pengecasan EV bergerak.

Charge Go merupakan penyelesaian pengecasan DC mudah alih — yang menggunakan Proton Exora sebagai kenderaan bergeraknya — untuk dimanfaatkan oleh pengguna yang memerlukannya, bila-bila masa dan di mana juga lokasinya. Akan ada empat unit kenderaan Charge Go yang beroperasi, dengan spesifikasi penuh pengecasan juga akan diumumkan nanti. Charge Go dijangka akan mula beroperasi menjelang hujung tahun ini.

Ini juga sebahagian daripad usaha BMW untuk mewujudkan eko-sistem bagi kenderaan EV di sini, melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Pengarah Urusan BMW Group Malaysia, De Visser mengatakan: “Kami teruja untuk membawakan konsep kenderaan pengecas mudah alih ini yang telah direncanakan sejak awal tahun lagi bersama Gentari. Usaha sama yang kami jalin bersama pemain-pemain utama seperti mereka menekankan kepercayaan kami bahawa kerjasama yang mencakupi seluruh industri adalah sangat penting bagi memacu peralihan kepada EV pada masa hadapan.

Sementara itu, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Gentari merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Gentari Green Mobility Sdn Bhd, Shah Yang Razalli memaklumkan: “Pelancaran Charge Go bersama BMW merupakan satu lagi penyelesaian inovatif yang mencerminkan pendekatan yang memberikan tumpuan kepada pengguna oleh Gentari.

“Penyelesaian pengecasan mudah alih ini lahir daripada usaha kolektif para pemain dalam industri tempatan, termasuk PKS, bagi memperkukuhkan ekosistem EV tempatan dalam keupayaannya untuk membangunkan penyelesaian sendiri dalam arena EV. Penyelesaian oleh Gentari ini adalah permulaan kepada banyak lagi usaha kami yang lain pada masa akan datang, dengan matlamat untuk melegakan fikiran pengguna serts menjadikan peralihan ke arah EV lebih mudah.”

Selain itu, BMW Group Malaysia menjalinkan kerjasama dengan penyedia penelesaian pengecasan tempatan lain seperti ChargEV, JomCharge dan Gentari untuk menawarkan pakej pengecasan tanpa had eksklusif bagi pemilik EV BMW dan MINI di negara ini.

Bermula 1 Oktober hingga 31 Disember 2023, 200 pemilik EV BMW dan MINI terawal yang membuat pendaftaran akan dapat membeli pakej berkenaan masing-masing dengan harga RM2,400 dan RM1,800 daripada mana-mana pembekal penyelesaian pengecasan tersebut. Pakej berkenaan menawarkan pengecasan tanpa had di semua kemudahan ChargEV atau JomCharge dan Gentari di seluruh negara bagi tempoh 12 bulan setelah diaktifkan, dan hanya boleh digunakan bagi kenderaan elektrik yang didaftarkan sahaja.

Menerusi usahasama strategik BMW Group Malaysia dengan pembekal penyelesaian pengecasan tempatan yang utama, di samping jaringan wakil pengedar dan premis-premis rakan niaga di seluruh negara, BMW telah berjaya menyediakan lebih daripada 1,000 buah kemudahan pengecasan untuk dinikmati oleh pemilik EV di sini.

