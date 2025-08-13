Proton sudah hantar 2,000 unit X50 facelift 2025 kepada pelanggan tak sampai sebulan dilancarkan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 13 2025 6:55 pm

Ketika mengumumkan kerjasama strategik untuk mengintegrasikan teknologi RFID Touch ‘n Go pada Proton X50 dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, Proton turut memberitahu bahawa X50 facelift 2025 kini sudahpun terjual sebanyak 2,000 unit tak sampai sebulan selepas ia dilancarkan pada 24 Julai lalu.

Sebelum ini Proton telahpun menyatakan bahawa 999 unit X50 facelift ini telahpun diserahkan kepada pelanggan pada akhir bulan lalu, atau tak sampai lima hari bekerja selepas ia dilancarkan. Dalam pengumuman berkenaan prestasi jualannya bagi Julai yang dikeluarkan semalam, Proton menyatakan bahawa tempahan bagi X50 2025 ini telahpun mencapai lima digit, dengan sasaran 5,000 unit akan disiapkan menjelang akhir bulan ini.

Proton X50 facelift 2025 ini ditawarkan dalam tiga varian, dijual pada harga atas jalan bermula RM89,800 untuk varian 1.5TD Executive, diikuti RM101,800 untuk varian 1.5TD Premium, manakala varian tertinggi 1.5TD Flagship berharga RM113,300

Ketika pelancarannya Proton turut menawarkan harga pengenalan dengan rebat tunai sebanyak RM4,000 untuk 10,000 unit terawal, menjadikan harga jualan hanya RM85,800 untuk Executive, RM97,800 untuk Premium dan RM109,300 untuk Flagship sebelum 31 Oktober 2025.

Selain menerima rombakan besar dari segi rupa pada bahagian luaran dan dalaman, X50 facelift ini juga menerima unit rangkaian kuasa baharu yang menampilkan enjin i-GT 1.5TD empat-silinder berkuasa 181 PS/290 Nm bagi menggantikan enjin 1.5 liter tiga selinder turbo sebelum ini. Enjin baru ini membolehkan pecutan 0-100 km/j dibuat dalam masa 7.6 saat, iaitu 0.3 saat lebih pantas berbanding sebelumnya. Menurut Proton, kadar penggunaan bahan apinya juga 4.7% lebih jimat.

