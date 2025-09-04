Modenas Karisma 125 dijual sebagai Kawasaki Brusky di Filipina – dapat sambutan hangat, penampilan baru

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / September 4 2025 6:46 pm

Di negara kita, penjualan Modenas Karisma 125S yang dilancarkan sejak tahun 2022 mungkin sedikit ‘sejuk’, tapi model sama yang dieksport ke Filipina sebagai Kawasaki Brusky mendapat sambutan hangat dalam pasaran yang jualan motosikalnya 65% terdiri daripada skuter.

Semasa berada di kilang Modenas di Gurun, Kedah untuk mendekati buat pertama kalinya ‘Supermoped’ Modenas semalam, kami juga berpeluang melihat Brusky versi penampilan baru dalam acara yang turut melibatkan hampir 90 wakil pengedar Kawasaki Filipina.

Sudah dilancarkan di negara itu sejak Jun tahun lepas, Brusky setakat ini mencatat jualan lebih 12,000 unit dan kesemuanya diimport dari Malaysia, iaitu dipasang oleh Modenas di Gurun. Jualan untuk tahun ini disasarkan mencapai jumlah 14,000 unit.

Spesifikasi skuter ini sama sahaja dengan Karisma 125S yang dijual di Malaysia, tetapi apa yang menarik perhatian kami adalah warna dan grafik baru yang dikeluarkan untuk Brusky, terutamanya yang menggunakan gabungan warna hitam dan hijau seperti kebanyakan model Kawasaki serta warna putih/emas.

Apabila ditanya sama ada pilihan warna ini akan dijual di Malaysia, ketua pegawai eksekutif Modenas, Roslan Roskan menyatakan syarikat kini sedang mengumpul maklum balas daripada pengguna dan tidak mustahil jika positif, ia juga akan ditawarkan di negara kita.

Karisma 125/Brusky adalah sebuah skuter yang dipacu enjin satu silinder 124.8 cc dengan sistem suntikan bahan api, mampu menghasilkan kuasa 9.4 hp pada 7,500 rpm dan 10 Nm tork pada 6,000 rpm. Transmisi adalah jenis automatik tali sawat V.

Ia dijual pada harga RM5,397 tidak termasuk insurans di Malaysia dan antara kelengkapan lainnya adalah rim 14 inci, brek cakera di hadapan dan dram di belakang (tiada ABS), tangki bahan api 5.1 liter, soket pengecas USB dan meter kombinasi analog dan digital.

