GAC Emkoo terima penarafan 5-bintang ASEAN NCAP

by Mohd Farid Awaludin / September 19 2025 3:38 pm

GAC Emkoo telah menerima penarafan lima-bintang dari Program Penilaian Kereta Baharu untuk Asia Tenggara (ASEAN NCAP) selepas mencatatkan markah 84.96 dalam ujian pelanggaran keselamatan yang dibuat berdasarkan protokol 2021-2025 badan bebas tersebut.

SUV segmen-C ini masih belum berada dalam pasaran Malaysia, namun tempahannya sudah dibuka dan bakal dilancarkan di sini tidak lama lagi. Sama seperti GAC GS3 Emzoom yang dilancarkan tahun lalu, Emkoo turut akan ditawarkan terus dalam versi pemasangan tempatan (CKD).

Berdasarkan laporan ASEAN NCAP, Emkoo berjaya memperoleh markah 30.30 mata daripada 32 markah penuh (skor wajaran 37.88 mata) dalam penilaian perlindungan penumpang dewasa (AOP), diikuti markah 44.17 daripada 51 mata (skor wajaran 16.01 mata) dalam perlindungan penumpang kanak-kanak (COP). Emkoo didatangkan standard dengan enam beg udara, ESC serta ABS.

Sistem bantuan pemanduan termaju (ADAS) seperti brek kecemasan automatik (AEB), amaran perlanggaran hadapan, bantuan kekal lorong, amaran keluar lorong, pengesanan titik buta dan sistem peringatan tali pinggang keledar untuk kedua-dua penumpang hadapan dan belakang turut dinilai oleh ASEAN NCAP.

Hasil dari penilaian tersebut GAC Emkoo menerima markah 19.50 daripada 21 mata penuh (skor wajaran 18.57 mata) untuk penilaian bantuan keselamatan (SA), manakala penilaian keselamatan motosikal (MS) yang menguji fungsi pengesanan titik buta menyaksikan mode ini menerima 10 markah daripada 16 mata penuh (skor wajaran 12.50 mata), termasuk dua mata bonus untuk teknologi keselamatan motosikal termaju (MST).

GAC Emkoo telah dipamerkan kepada orang ramai pada acara paultan.org Premium Auto Car Expo (PACE) Julai lalu. Harga anggarannya telahpun diumum akan bermula dari RM120,000 dan ia akan ditawarkan dalam dua varian. Kedua-dua varian berkenaan dijana oleh enjin 1.5 liter Turbo dengan sistem suntikan bahan api terus (TGDI) berkuasa 177 PS dan tork maksima 270 Nm, digandingkan bersama kotak gear klac berkembar automatik tujuh-kelajuan.

GALERI: GAC Emkoo dipamerkan di PACE 2025



