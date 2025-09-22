Apa jadi dengan penyelarasan subsidi petrol RON 95? Bertahun-tahun bincang, kenapa tak dilaksanakan?

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / September 22 2025 4:47 pm

Melalui pengumuman hari ini, Kerajaan Madani akhirnya mengesahkan bahawa subsidi penuh bagi petrol RON95 untuk semua rakyat Malaysia akan diteruskan. Ini bertentangan dengan hasrat yang diluahkan oleh kerajaan sejak beberapa tahun sebelumnya untuk mengurangkan beban tanggungan subsidi bahan api oleh negara, seperti yang telahpun sempat dimulakan untuk bahan api diesel.

Dalam perkembangan terkini, harga baru RM1.99 seliter bagi petrol RON 95 akan diberikan secara terhad dengan kuota 300 liter sebulan, sebelum harganya akan menjadi RM2.60 seliter (dan akan diapungkan mengikut harga pasaran semasa) bagi penggunaan yang melebihi kuota berkenaan dalam bulan yang sama.

Ini bagaimanapun akan dikecualikan kepada sektor pengangkutan awam, kenderaan barangan dan e-hailing yang berdaftar, yang akan menerima kadar lebih rendah. Pengesahan MyKad untuk tujuan ini juga didakwa akan menghindari salah guna oleh warga asing dan juga mengurangkan risiko penyeludupan petrol bersubsidi rentas sempadan.

Sudahnya, apa yang terjadi dengan pelan penyelarasan semula subsidi yang dijadikan “slogan” kerajaan selama ini? Apakah Malaysia tidak perlu lagi untuk “mengoptimumkan sumber negara untuk manfaat warganya dan mengurangkan pembaziran subsidi”?

Cakap-cakap tentang subsidi bersasar ini mula kedengaran tidak lama selepas kerajaan yang ada hari ini membentuk kerajaan, dengan laporan terawal kami berkaitan hal tersebut adalah pada Disember 2022. Kerajaan sebelum itu juga ada menyatakan hasrat yang sama. Dan, pada 2024, subsidi untuk diesel telah dikurangkan dan diselaraskan semula, dengan jangkaan bahawa petrol RON 95 akan mengikut jejak yang sama.

Pengumuman pelaksanaannya ketika itu berkali-kali telah ditangguh; bermula dari separuh kedua 2024, kemudian dialih ke pertengahan 2025 dan akhirnya pengumuman yang sama sekali terbalik itu diumumkan hari ini ketika kita penuju minggu terakhir September 2025.

Selama tempoh tersebut, kita diyakinkan dan diminta untuk percaya bahawa subsidi bersasar sangat perlu dilakukan dalam tempoh terdekat untuk “menyelamatkan kewangan negara”, dan bahawa “kerajaan tiada pilihan lain”, serta Malaysia perlu berhenti “memberi subsidi kepada golongan kaya”, dan seterusnya “90% daripada pengguna tidak akan terkesan”.

Semua itu adalah “slogan-slogan” yang membingit sejak beberapa tahun kebelakangan ini, hanya untuk kita akhirnya tiba di titik yang mana subsidi bahan api tersebut akan diberikan sepenuhnya, bahkan lebih daripada kadar ketika ini dengan RM2.05 untuk seliter.

Itu belum lagi mengambil kira perbincangan tentang bagaimana untuk melaksanakan agihan subsidi bersasar ini, untuk membezakan mereka yang menerima harga dengan subsidi dan mereka yang menerima harga tanpa subsidi. Masih ingat dengan pendaftaran PADU? Apa jadi dengan masukan data untuk platform itu, yang antara lain pernah juga digembar-gemburkan untuk digunakan bagi tujuan menentukan penerima subsidi bersasar ini?

Perkembangan terbaru dengan RON 95 ini meneruskan corak yang sama daripada kerajaan hari ini, seperti apa yang dapat kita lihat berkaitan pelaksanaan Cukai Barangan Mewah (HVGT) yang ditujukan untuk barangan mewah, yang disasarkan untuk golongan kaya, yang hingga hari ini masih belum jelas perincian atau bila ia akan dilaksanakan. Jadi, dengan keputusan terbaru ini, adakah kedudukan kewangan negara sudah keluar daripada tahap cemas dan mempunyai cukup sumber?

Jumaat lalu, The Star melaporkan yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, penjimatan daripada penyelarasan semula subsidi akan digunakan untuk tujuan pendidikan, kesihatan dan prasarana asas, termasuk kemudahan yang terkesan oleh banjir besar di Sabah. Apa jadi dengan usaha-usaha itu selepas ini?

Untuk pengguna pula, masih belum diketahui adakah dengan perlunya mengesahkan MyKad di stesen minyak akan menyebabkan beratur panjang dan lama di kaunter? Walaupun kerajaan menyebut akan ada terminal di pam serta aplikasi pembayaran dalam talian telefon juga akan boleh digunakan untuk tujuan tersebut, semua itu masih samar-samar. Misalnya, tidak semua pam di semua stesen ada pengimbas untuk kad, dan bukan semua orang menggunakan aplikasi dalam telefon pintar seperti yang dinyatakan.

Selain itu, dengan harga RON 95 akan menjadi paling rendah sejak 2019, apa akan jadi dengan usaha kerajaan untuk merancakkan penerimaan dan penggunaan EV di Malaysia?

Begitu juga, apa akan jadi dengan subsidi bersasar terhadap bahan api diesel yang sudah dilaksanakan? Tidak adil kepada pengguna kenderaan diesel jika perkara itu tidak dilakukan terhadap petrol. Pengguna diesel warga Malaysia yang menerima RM200 sebulan sekiranya pendapatan isi rumah mereka kurang daripada RM100,000 setahun (tidak lebih RM8,333 sebulan) dan tidak memandu kenderaan mewah yang berusia kurang daripada 10 tahun.

Semua ini perlu kita perhatikan perkembangannya menjelang pelaksanaan hujung bulan ini.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.