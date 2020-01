In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Video / By Hazril Hafiz / 9 January 2020 12:25 pm / 0 comments

Perodua Bezza 2020 sudah pun diperkenalkan secara rasmi semalam. Model sedan pertama keluaran Perodua ini menerima banyak pembaharuan, bukan sekadar kemaskini wajah depan semata-mata. Ia turut melibatkan pertambahan ciri keselamatan (dengan penawaran keseluruhan yang lebih baik) serta aspek keselesaan yang turut diberikan perhatian.

Semua sekali terdapat empat varian yang ditawarkan, bermula dari yang paling asas, Bezza 1.0G MT yang dijual pada harga RM34,580; Bezza 1.0G AT pada RM36,580; Bezza 1.3X AT pada harga RM43,980 dan Bezza 1.3AV AT pada harga RM49,980 (atas jalan, tidak termasuk insurans).

Antara peningkatan penting yang diberikan ialah dari sudut keselamatan, dengan varian paling tinggi kini menerima ciri ASA 2.0 yang di dalamnya turut termasuk ciri brek kecemasan automatik (AEB). Sangat menarik untuk melihat ciri maju seperti ini kini ditawarkan bagi sebuah model sedan dalam segmen A.

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, tonton video tinjauan awal yang kami sediakan ini. Baca juga laporan pelancaran Bezza 2020, serta perbandingan senarai spesifikasi antara keempat-empat varian yang ditawarkan.

GALERI: Perodua Bezza facelift 2020 1.3 AV