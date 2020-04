In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 15 April 2020 12:36 pm / 0 comments

Bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) fasa ketiga hari ini, maka kawalan dan sekatan jalan pun diperketatkan. Sebagai contoh, polis daerah Hulu Selangor telah mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan tambahan yang akan diperkenalkan dengan mengadakan tujuh sekatan jalan 24 jam dan lima penutupan jalan di daerah itu, bermula 14 April.

Tujuh sekatan jalan berkenaan bertempat di KM4 Jalan Ulu Yam-Sungai Tua, KM34 Jalan Ipoh-Kuala Lumpur and at the Tanjung Malim, Lembah Beringin, Sungai Buaya, Bukit Tagar dan tol plaza Bukit Beruntung.

Lima jalan di daerah yang akan ditutup kepada semua aliran trafik pula ialah Jalan Utama Persiaran Kemboja dan Jalan Kemboja 4A di Taman Kemboja, Jalan Seroja 3A dan Jalan Seroja 3B di Taman Seroja serta Jalan Kasturi di Taman Kasturi.

Makluman melalui sebuah kenyataan itu juga memberitahu bahawa pengguna-pengguna lalulintas boleh menggunakan Jalan Utama Lingkaran Kemboja di Taman Kemboja dan Jalan Utama Seroja di Taman Seroja sebagai laluan alternatif jika ada keperluan untuk keluar daripada kawasan berkenaan.

Kawalan yang lebih ketat di Hulu Selangor ini mengikut perkembangan sama yang dilakukan di Subang Jaya, Gombak, Kajang dan Petaling Jaya, dan akan kekal sehingga tamat PKP nanti.

Dengan tindakan daripada polis juga lebih berat kepada mereka yang ingkar PKP, duduklah di rumah sahaja jika anda tiada keperluan mendesak untuk keluar, jangan degil. Jika perlu juga keluar, pastikan ia dalam jarak yang dekat sahaja, tak lebih 10 km dari rumah anda dan hanya boleh ada seorang sahaja dalam kenderaan.