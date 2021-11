In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Motosikal / By Durrani Sharom / 10 November 2021 3:29 pm / 0 comments

Selepas pengenalan beberapa model keluaran khas tahun ini, Triumph telah menambah tiga lagi iaitu Thruxton RS Ton Up, Street Twin EC1 dan Rocket 3 R/GT 221. Jumlah sebenar pengeluaran model-model ini tidak diberitahu, tetapi ia hanya akan dikeluarkan selama satu tahun sahaja.

Bagi Thruxton RS Ton Up, ia mengambil inspirasi penampilan daripada kumpulan penunggang motosikal Ton Up Boys tahun 50-an dan 60-an, cafe racer sebenar serta motosikal produksi pertama yang mencecah kelajuan 100 bsj (160 km/j) di Isle of Man TT pada tahun 1969.

Kemasan istimewa yang digunakan pada model ini adalah tangki bahan api warna klasik Aegean Blue dengan grafik pad lutut Jet Black serta jalur warna perak, penutup tempat duduk serta penghadang lumpur Fusion White dengan grafik nombor 100 serta latar belakang Carnival Red, panel tepi Jet Black dengan logo Thruxton RS Ton Up, fairing kokpit Aegean Blue, pelindung fork Matt Aluminium Silver, serta rim, pelindung enjin dan spring yang dicat hitam.

Pergi pula kepada Street Twin EC1, model ini mengambil inspirasi daripada budaya motosikal kustom klasik di bahagian Timur London, dan EC1 itu sendiri sebenarnya adalah poskod di kawasan itu.

Penampilan model ini adalah serba gelap dengan gabungan warna hitam, Matt Aluminium Silver serta Matt Silver Ice, sementara beberapa bahagian seperti tepi tangki dan panel tepi terdapat grafik khas EC1.

Bagi Rocket 3, model keluaran khas 221 ditawarkan untuk kedua-dua versi R dan GT. Ia dibuat bagi meraikan prestasinya, dan nombor 221 itu diambil daripada jumlah tork 221 Nm – paling tinggi bagi motosikal produksi – yang mampu dihasilkan oleh enjin tiga silinder 2,458 cc padanya.

Tangki model ini menggunakan warna merah dan di atasnya terdapat tulisan khas spesifikasi termasuk kapasiti enjin, kuasa, gerek serta lejang dalam warna hitam. Beberapa bahagian seperti tapak penghadang lumpur, perumah lampu, panel tepi dan belakang, serta pelindung radiator pula diwarnakan hitam.

Bagi semua model keluaran khas ini, spesifikasi teknikalnya tidak mengalami sebarang perubahan dan masih lagi sama seperti model biasa. Street Twin dikuasakan oleh enjin dua silinder selari 900 cc berkuasa 65 PS dan 80 Nm tork, manakala Thruxton RS pula dipacu enjin dua silinder selari 1,200 cc berkuasa 105 PS dan 112 Nm tork.

