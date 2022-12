In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 29 December 2022 2:06 pm / 0 comments

Di China, pasaran kereta elektrik penuh (EV) kini dikuasai oleh model-model kompak mini-EV seperti Wuling Mini-EV dan Nano-EV. Model-model berkenaan dijual dengan harga yang mampu milik dan ia sangat praktikal untuk digunakan dalam kawasan bandar.

Indonesia telah mula menjual model-model mini-EV dari China tersebut bermula dengan Wuling Air EV yang turut dipasang secara tempatan di negara itu. Dan Malaysia mungkin akan turut menyusul tidak lama lagi kerana hari ini EP Manufacturing Berhad (EPMB) telah mengumumkan bahawa ia telah dianugerahkan hak ekslusif untuk mengilangkan dan menjual Lingbox Mini EV di sini dan juga Indonesia.

Lingbox mini-EV ini dikenali sebagai Lingbao Box di pasaran China dan ia didakwa merupakan antara 10 mini-EV terlaris di sana. Menurut laporan CarNewsChina, hatchback kompak EV empat-pintu ini diperkenalkan buat pertama kali di China pada Disember 2020, dan menerima pelbagai versi dan tingkat taraf selepas itu.

Ia dihasilkan dengan dimensi 3,584 mm panjang, 1,475 mm lebar dan 1,666 mm tinggi serta jarak roda 2,455 mm. Jadi berbanding Perodua Axia, Lingbox mini-EV ini adalah 56 mm lebih pendek, 145 mm kurang lebar, 156 mm lebih tinggi dan jarak roda 5 mm lebih jauh.

Manakala rupa luaran Lingbox mini-EV ini pula seolah-olah ‘klon’ kepada kei-Car Jepun Daihatsu Cast, menampilkan lampu hadapan bulat serta gril palsu dengan kemasan sekeliling berbentuk heksagon, bentuk badan bersegi serta kemasan ruang roda yang direka seakan mempunyai overfender.

Dari segi unit rangkaian kuasa, Lingbao Box di China ditawarkan dengan motor elekrik tunggal memacu roda hadapan sama ada berkuasa 41 hp atau 48 hp. Model dengan motor paling berkuasa membolehkan EV kecil ini memecut dari 0-50 km/j dalam masa 7 saat, manakala kelajuan maksimanya dihadkan hanya pada 101 km/j.

Lingbox mini-EV (kiri) dan Daihatsu Cast (kanan)

Ia menerima kuasa elektrik dari bateri LPF berkapasiti 19.2 kWj yang didakwa boleh dipandu sejauh 220 km dengan satu cas penuh. Sistem pengecas cepat membolehkan bateri tersebut dipenuhkan dari 20-80% dalam masa hanya 1.2 jam, namun dengan menggunakan pengecas wallbox rumah yang dibekalkan ia memerlukan masa selama 11-jam.

Pada bahagian dalaman, Lingbox mini-EV ini menampilkan dua skrin iaitu instrumen digital dengan paparan 7-inci dan skrin infotainmen bersaiz 10.1-inci. EV kecil ini hanya dibekalkan dengan satu beg-udara – hanya untuk pemandu – sebagai ciri opsyen dengan bayaran tambahan RMB 2,000 (RM1.3k), tetapi bakal dibekalkan standard untuk model 2023.

EPMB masih belum memberikan sebarang perincian spesifikasi untuk Lingbox pasaran Malaysia, namun dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini syarikat tersebut ada menyatakan bahawa ia akan dijual pada harga di bawah RM100k. Di China, versi terbaharunya yang digelar sebagai Lingbox BOX Cai Wenji dijual pada harga RMB 56,800 (RM36k).

Perjanjian kerjasama untuk membawa Lingbox mini-EV ini adalah antara anak syarikat EPMB iaitu EP 4Wheeler Sdn Bhd dengan Hubei Dongfeng Power Auto Trade Co. Ltd dan Xiamen Tsingyan Hylong Motor Technology Co. Ltd. Menerusi perjanjian yang yang ditandatangani pada 27 Disember lalu tersebut, EPMB turut boleh memasarkan Lingbox mini-EV ini dengan jenama dan nama modelnya tersendiri.

Jun lalu, EPMB telah menandatangani perjanjian untuk penjualan dan pengedaran skuter elektrik Blueshark di Malaysia. Syarikat tersebut kemudiannya telah diberikan lesen pengilangan oleh kementerian perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) untuk penjualan dan pengedaran skuter elektrik.

Ini membolehkan EP Blueshark mengimport komponen skuter elektrik dalam keadaan pemasangan (SKD) dan/atau CKD untuk dipasang dan dikilangkan di Malaysia, serta diedarkan ke pasaran tempatan dan ASEAN. Sasaran pengeluaran awal untuk skuter elektrik Blueshark R1 ialah 50,000 unit setahun, dengan kemungkinan peningkatan kapasiti pengeluaran sekiranya ia mempunyai permintaan lebih tinggi pada masa hadapan.