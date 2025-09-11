Toyota bZ7 EV akan guna e-motor, OS infotainmen Harmony dan ADAS daripada Huawei, lancar Q4 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / September 11 2025 4:05 pm

Toyota bZ7 EV diberitahu bakal menggunakan motor elektrik yang dibangunkan oleh syarikat teknologi gergasi China, Huawei. Perkara ini didedahkan oleh Tycho de Feijter menerusi satu hantaran di platform X, bersama maklumat daripada dokumen rasmi yang difailkan kepada Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat China (MIIT).

Daripada dokumen itu, Toyota bZ7 akan hadir dengan dimensi panjang 5,130 mm, lebar 1,965 mm dan tinggi 1,506 mm, serta jarak antara roda 3,020 mm. Saiz ini hampir setara dengan BYD Han L yang juga merupakan model EV dari China dengan dimensi 5,050 mm panjang, 1,960 mm lebar, 1,505 mm tinggi dan jarak roda 2,970 mm.

Model bZ7 ini merupakan hasil kerjasama antara Toyota dan Guangzhou Automobile Group melalui usaha sama GAC-Toyota. Ia dilengkapi motor elektrik yang direka oleh Huawei dengan kuasa maksimum 207 kW (bersamaan 282 PS), membolehkan kereta fastback elektrik ini mencapai kelajuan tertinggi yang dianggarkan sekitar 190 km/j.

Walaubagaimanapun, masih belum ada maklumat rasmi mengenai sistem kuasa penuh (powertrain) model ini. Sebagai perbandingan, BYD Han L pula berada dalam segmen berbeza kerana ia menawarkan sehingga 1,102 PS menerusi tetapan dua motor.

Selain daripada motor elektrik, bZ7 turut menampilkan beberapa teknologi lain yang dibangunkan Huawei. Antaranya ialah sistem infotainmen yang berasaskan sistem operasi Huawei Harmony, serta peralatan bantuan pemandu (ADAS) untuk varian tertinggi, termasuk unit lidar yang dipasang di bumbung kenderaan.

Dari segi rekaan dalaman, bZ7 menyediakan ruang kabin yang ringkas dan moden, dengan skrin infotainmen bersaiz besar dan paparan instrumen nipis untuk pemandu – satu pendekatan yang kini menjadi kebiasaan dalam kalangan pengeluar kereta dari China. Ia turut dilengkapi head-up display untuk pengalaman pemanduan yang lebih canggih.

Konsol tengah direka dalam gaya ‘terapung’ dan menyediakan ruang untuk pengecasan telefon pintar tanpa wayar berhampiran papan pemuka, selain ruang simpanan tambahan di bawahnya. Lampu suasana dipasang pada papan pemuka dan panel pintu, manakala versi yang dipamerkan di Auto Shanghai 2025 turut memperlihatkan kemasan kayu terbuka yang menambah sentuhan premium pada kabinnya.

Menurut hantaran di X, Toyota bZ7 EV dijangka dilancarkan secara rasmi di pasaran China pada suku keempat tahun ini. Ia akan menyertai barisan model elektrik Toyota yang lain seperti bZ3, bZ3X, bZ5, serta bZ4X yang ketika ini menjadi satu-satunya model dari siri bZ yang ditawarkan di pasaran luar China.

