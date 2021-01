In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 5 January 2021 6:08 pm / 0 comments

Honda Malaysia hari ini telah mengumumkan bahawa mereka berjaya menjual sejumlah 60,469 unit kenderaan sepanjang 2020, menjadikan ia kekal sebagai jenama bukan nasional paling laris di Malaysia buat kali ke-enam berturut-turut.

Menurut syarikat tersebut, Honda City menjadi model paling banyak menyumbang rekod jualan tersebut dengan mewakili 34% dari jumlah keseluruhan, diikuti Honda Civic sebanyak 20% dan Honda HR-V sebanyak 17%.

Honda City generasi keempat masih lagi dijual dalam momentum yang baik sehingga pengakhiran hayat produksinya, dan kemudian disambung dengan lebih baik oleh model generasi kelima yang dilancarkan pada pasaran tempatan pada Oktober tahun lalu.

Model generasi baharu sedan segmen-B tersebut telah terjual sebanyak 5,500 unit sehingga Disember lalu, mencatatkan rekod jualan tertinggi pernah direkod oleh City. Sehingga kini, Honda Malaysia telah menerima sejumlah 15,200 unit tempahan City baharu berkenaan, di mana 10,800 unit daripadanya telah pun diterima oleh pelanggan.

Honda Malaysia turut menyatakan bahawa, antara semua varian ditawarkan, City 1.5V iaitu model tertinggi untuk versi janaan petrol sepenuhnya adalah model yang paling laris dengan mewakili 52% dari keseluruhan unit yang dijual. Untuk warna pula, 26% dari keseluruhan pelanggan Honda mahukan kereta mereka dalam rona Platinum White Pearl.

Manakala untuk pecahan pasaran pula, bahagian tengah Semenanjung Malaysia mencatatkan jualan paling tinggi dengan menyumbang 48%, diikuti bahagian selatan dengan 19% dan utara dengan 18%.

“Tahun 2020 mungkin sangat mencabar namun kami berjaya untuk mengekalkan kedudukan nombor 1 dalam segmen bukan nasional buat tahun ke-enam berturut-turut, dan kami benar-benar berasa rendah hati dengan sokongan yang diterima. City terus membuktikan posisinya sebagai model segmen-B bukan nasional paling popular di kalangan rakyat Malaysia yang sukakan ciri-ciri termaju dengan pakej harga yang menarik,” kata pengarah urusan dan CEO Honda Malaysia, Toichi Ishiyama.

“Kepercayaan berterusan anda semua terhadap Honda membolehkan kami terus mencuba yang terbaik dalam servis kami kepada anda dalam masa yang sama kami berusaha untuk merealisasikan falsafah ‘3 Joys of Honda’ iaitu Joy of Buying, Joy of Selling dan Joy of Creating.

“Kami turut mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia yang melanjutkan pengecualian cukai jualan, yang akan membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia membeli kereta dengan lebih penjimatan,” tambah Ishiyama lagi.