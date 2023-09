Unit rangkaian kuasa Hyundai Ioniq 6 dinamakan sebagai 10 enjin dan sistem pendorong terbaik dunia

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / September 19 2023 1:29 pm

Hyundai mengumumkan bahawa sistem penggerak pada sedan elektrik penuh (EV) Ioniq 6 dinamakan sebagai salah satu unit rangkaian kuasa dalam senarai 10 Enjin dan Sistem Penggerak Terbaik Dunia Wards 2023. Anugerah tahunan ini diberikan oleh WardsAuto dan ia mengiktiraf unit rangkaian kuasa terkini yang menarik sama ada baharu atau yang dipertingkat.

Hyundai Ioniq 6 dibina berasaskan platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP) dengan asas sistem elektrikal 800-volt. Platform yang dihasilkan seakan papan selaju itu membolehkan ia digerakkan dengan dua motor elektrik (masing-masing pada gandar hadapan dan belakang), ruang dalaman boleh direka lebih luas dan juga prestasi yang dapat dioptimakan, menurut Hyundai.

Tahun lalu SUV EV Hyundai Ioniq 5 yang dibina menggunakan platform dan unit rangkaian kuasa yang sama juga tersenarai dalam 10 Enjin dan Sistem Penggerak Terbaik Dunia Wards 2022. Sehingga kini Hyundai telah menerima sebanyak 16 anugerah yang sama dari Wards sejak ia diperkenalkan pada 1995.

Ini merupakan tahun ke-29 anugerah 10 Enjin dan Sistem Penggerak Terbaik Dunia Wards berlangsung, dan menerima sejumlah 32 penyertaan.

Menurut ketua Editor WardsAuto Bob Gritzinger, antara sebab mengapa unit rangkaian kuasa Hyundai Ioniq 6 ini dipilih untuk masuk dalam senarai kerana ia “memberikan pecutan yang ekstrem tak kira pada mana-mana kelajuan, digandingkan dengan kadar efisien yang cemerlang.”

“Mod Eco selesa untuk kegunaan harian, tetapi mod Sport mengubah kereta ini menjadi kapal roket. Ini jelas menjadikan ia berada pada kedudukan atas untuk unit rangkaian kuasa bateri elektrik dan layak untuk tahun kedua dalam senarai kami, kali ini dalam Ioniq 6,” tambahnya lagi.

Manakala pengarah pembangunan unit penggerak elektrik Hyundai America Technical Center Inc, Byungho Lee pula menyifatkan kejayaan untuk menggondol anugerah ini untuk dua tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang luar biasa.

“Anugerah berprestij ini mengiktiraf kejuruteraan luar biasa Ioniq 6 yang dicapai dengan Platform E-GMP. Seni binanya yang inovatif membolehkan pengecasan lebih pantas, jarak pemanduan lebih jauh dan dinamik pengendalian yang unggul untuk meningkatkan pengalaman kenderaan elektrik ke tahap yang baharu,” tambah Lee.

Senarai penuh pemenang yang tersenarai dalam 10 Enjin dan Sistem Penggerak Terbaik Dunia Wards 2023 adalah seperti berikut:

BMW M2 – 3.0L petrol turbo enam-silinder

Chevrolet Corvette Z06 – 5.5L V8

Dodge Hornet R/T – 1.3L petro turbo empat-silinder PHEV

Ford Mustang Dark Horse – 5.0L V8

Honda Accord Hybrid – 2.0L empat-silinder hibrid

Hyundai Ioniq 6 – Elektrik

Lucid Air – Elektrik

Mercedes-Benz AMG C43 – 2.0L petrol empat-silinder

Nissan Ariya – Elektrik

Toyota Prius Prime – 2.0L empat-silinder PHEV

Ini hanya satu dari pelbagai anugerah yang telah diterima oleh Ioniq 6. Sebelum ini sedan EV tersebut juga diiktiraf sebagai pemenang World Car of the Year 2023, World Electric Vehicle of the Year 2023 dan World Car Design of the Year 2023.

Hyundai Ioniq 6 baru sahaja rasmi masuk ke Malaysia pada Julai lalu. Ketika dilancarkan ia ditawarkan dalam dua varian, dijual pada harga bermula RM289,888 untuk model asas Max RWD yang hanya digerakkan dengan satu motor elektrik, diikuti varian Max AWD berharga RM319,888 yang menerima dua motor elektrik.

Namun minggu lalu Hyundai Malaysia mengumumkan bahawa dua lagi varian tambahan diperkenalkan untuk Ioniq 6 di sini, iaitu Ioniq 6 Lite RWD dan Plus RWD. Ia dijual pada harga yang lebih rendah iaitu masing-masing RM219,888 dan RM249,888, tetapi menerima motor tunggal berkuasa lebih rendah dan bateri dengan kapasiti lebih kecil.

GALERI: Hyundai Ioniq 6 Max AWD 2023



GALERI: Hyundai Ioniq 6 Max RWD 2023



GALERI: Pilihan warna Hyundai Ioniq 6 2023 pasaran Malaysia



Nak jual kereta anda? Jual dengan myTukar.