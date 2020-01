Li juga mendedahkan bahawa Proton meletakkan sasaran untuk mencatat jumlah jualan paling tinggi dalam lima segmen berbeza tahun ini . Walaupun tidak memberitahu segmen mana, Li ada mengatakan bahawa syarikat telah menjadi yang paling atas dalam beberapa segmen sepanjang tahun 2019. X70 telah menjadi pendahulu bagi “SUV segmen C premium” sejak awal tahun manakala Exora sekarang berada di atas dalam MPV segmen C.

