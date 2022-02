Proton sebelum ini dilihat menunjukkan prestasi jualan yang lemah dengan mencatatkan jualan tahunan hanya 64,744 unit untuk tahun 2018. Namun hasil kerjasama strategik dengan Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd yang ditandatangani pada Mei 2017 mula menampakkan hasil pada 2019 di mana Proton mula mencatatkan jualan tahunan melebihi 100,000 unit .

