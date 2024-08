Road closures in Putrajaya until Aug 31, in conjunction with 2024 National Day rehearsals and celebrations

Posted in Local News / By Anthony Lim / August 28 2024 10:22 am

Motorists. take note of road closures in Putrajaya, in conjunction with national day celebrations. A total of 21 main roads around the area will be closed for six hours each day until August 31, 2024 for rehearsal sessions prior to the parade on national day.

The 21 main roads in the administrative capital will be closed from 5am to 11am, from August 26 to 29. These are:

Laman Perdana

Lebuh Wawasan – Jalan Tun Abdul Razak

Lebuh Bestari – Jalan Tun Abdul Razak

Jalan P2K – Persiaran Perdana

Jalan Pembangunan – Persiaran Perdana

Jalan P3C – Persiaran Perdana

Jalan P3F – Persiaran Perdana

Jalan Kemerdekaan – Jalan P3G

Jalan P4B – Persiaran Perdana

Lebuh Setia – Jalan Perpaduan

Lebuh Perpaduan – Lebuh Saujana

Lingkaran Gemilang – Persiaran Perdana

Lebuh Saujana – Jalan Tun Hussein

Lebuh Setia – Persiaran Perdana

Jalan Kemerdekaan – Persiaran Perdana

Jalan Pembangunan – Persiaran Perdana

Jalan P2P – Persiaran Perdana

Lebuh Bestari – Jalan P2F

Jalan P2S – Persiaran Perdana

Jalan P2W – Persiaran Perdana

Lebuh Wawasan – Persiaran Perdana

A further 10 main roads around Putrajaya will be closed on August 30 and 31, from 7pm on August 30 until the completion of the national day parade and celebrations on Saturday. These roads are:

Persiaran Barat – Lebuh Saujana

Lebuh Sentosa – Lebuh Saujana

Lebuh Sentosa – Lebuh Wawasan

Jalan Presint 8 – Lebuh Wawasan

Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah off-ramp to Laman Perdana

Jalan Presint 18 – Lebuh Bestari

Jalan Presint 18 – Jalan Tun Hussein

Lebuh Setia – Jalan Tun Hussein

Lebuh Saujana – Jalan Tun Hussein

Jalan Presint 5 – Lebuh Gemilang Perdana

An overview of the road closures can be viewed here.

