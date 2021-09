Oleh itu, pasukan tersebut menyertai Three Shires Stages ini bagi tujuan menyelesakan diri pada rali permukaan tar, dan kemudian akan kembali ke BRC pada pusingan keempat iaitu di di Trackrod Rally pada 24 hingga 25 September nanti.

Tidak seperti Nicky Grist Stages sebelum ini, Three Shires Stages bukanlah sebahagian dari pusingan Kejuaraan Rali British (BRC) 2021 . Proton Motorsport mengambil keputusan untuk tidak menyertai pusingan ketiga BRC 2021 iaitu di Grampian Forrest Rally pada 14 Ogos lalu kerana tidak mahu terburu-buru membuat persediaan selepas mengalami kemalangan yang teruk sebelum ini.

Dah lama kita tak dengar jentera rali Proton Motorsport binaan Mellors Elliot Motorsport (MEM) iaitu Iriz R5 raih kejayaan podium kan? Selepas mengalami kemalangan yang sangat dahsyat di Nicky Grist Stages 2021 pada Julai, pemandu utama pasukan berkenaan, Oliver Mellors kembali beraksi dan berjaya merangkul gelaran naib juara keseluruhan di Hills Ford Three Shires Stages 2021 hujung minggu lalu.

