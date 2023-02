In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 21 February 2023 11:15 am / 0 comments

Belum lagi reda kehangatan lima model dengan logo Gazoo Racing (GR) yang dilancarkan minggu lalu, UMW Toyota Motors (UMWT) nampaknya bakal ‘memanaskan’ lagi pasaran automotif tempatan – satu teaser baru sahaja disiarkan menerusi laman media sosial UMWT bertajuk ‘Defy’, yang mungkin menandakan pelancaran Toyota Vios 2023 tidak lama lagi!

Antara yag disebut lagi dalam teaser berkenaan termasuk “Defy Perceptions (menentang persepsi), Defy Limits (menentang had), Defy Norm (menentang norma) dan Defy the limits of where your journey starts and ends (menentang had di mana perjalanan anda bermula dan berakhir”. Ia juga memberikan pautan yang membawa ke laman mikro khas yang menunjukkan kira detik dengan pendedahan pada 24 Februari ini iaitu hari Jumaat minggu ini.

Vios generasi keempat ini mula didedahkan untuk peringkat global di Thailand pada Ogos tahun lalu. Di negara berkenaan, Vios dikenali sebagai Yaris Ativ dan menggunakan enjin 1.2L bagi membolehkan ia dikelaskan sebagai kereta Eco Thai. Dan spesifikasi yang paling hampir dengan pasaran Malaysia sudah hampir pasti adalah Vios pasaran Indonesia. Model berkenaan dilancarkan di negara tersebut pada Oktober 2022, dan ia menerima enjin 1.5 liter.

Seperti yang diketahui sebelum ini, Toyota Vios generasi baharu berkenaan diasaskan dari platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) iaitu platform yang berkait rapat dengan Perodua Ativa, Alza 2022 dan Axia 2023, bagi menggantikan platform model generasi ketiga yang telah digunakan sejak 2013.

Ia menampilkan dimensi panjang keseluruhan 4,410 mm, lebar 1,740 mm, tinggi 1,480 mm dan jarak roda sejauh 2,620 mm. Jadi berbanding model sebelumnya, Vios generasi baharu menampilkan panjang keseluruhan yang hampir sama, tetapi 10 mm lebih lebar dan 5 mm lebih rendah. Manakala jarak rodanya pula adalah 70 mm lebih panjang yang tentunya memberi gambaran bahawa bahagian kabinnya dapat dihasilkan lebih luas.

Apa yang menarik, Vios generasi baharu ini tidak lagi menggunakan enjin 2NR-FE Dual VVT-i sebaliknya digantikan dengan enjin 2NR-VE, iaitu enjin yang sama boleh ditemui pada perut Perodua Alza 2022 dan juga Perodua Myvi facelift 2022.

Enjin 1.5L Dual VVT-i tersebut menghasilkan kuasa 105 hp (106 PS) pada takat 6,000 rpm dan tork maksima 138 Nm pada takat 4,200 rpm. Angka-angka ini adalah seiras dengan kuasa yang ditala pada Alza, serta 3 hp dan 1 Nm lebih tinggi berbanding Myvi, juga 1 PS/2 Nm kurang berkuasa dari model generasi sebelumnya

Dalam kabin lebih perincian dilihat turut dikongsi bersama model-model Perodua seperti panel paparan instrumen digital sepenuhnya dengan skrin 7.0-inci dan juga roda stereng yang sama seperti pada Ativa, Alza dan Axia 2023.

Di Indonesia, Vios masih ditawarkan dalam versi kotak gear manual lima kelajuan, manakala model dengan transmisi automatik diberikan kotak gear CVT. Ia dijual pada harga bermula Rp 314,900,000 (RM96k) hingga Rp 368,400,000 (RM112k).

Buat masa sekarang Toyota Vios generasi sedia ada di Malaysia dijual pada harga atas jalan tanpa insuran bermula RM 74,623.00 untuk model paling asas 1.5J hingga RM 95,284.00 untuk varian paling tinggi dan sporty Vios GR-Sport. Dengan pelbagai teknologi baharu ditawarkan, mungkinkah harga Vios akan meningkat seperti model-model Perodua yang diasaskan dari platform DNGA?

GALERI: Toyota Vios generasi keempat pasaran Indonesia