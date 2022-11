In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Hazril Hafiz / 8 November 2022 3:10 pm / 0 comments

Senarai teratas bagi anugerah Japan Car of the Year 2022/23 telah didedahkan, dan nampak gayanya saigan yang ada begitu sengit, dengan barisan kereta yang menawarkan nilai berbaloi untuk pasaran di Jepun. Walaupun ia senarai 10 Teratas, ia bagaimanapun memuatkan 11 model kenderaan.

Ini disebabkan ada model kereta yang menerima jumlah undian yang sama, dan disebabkan itu kedua-duanya diterima masuk ke dalam senarai berkenaan. Semua kereta terbabit akan dinilai oleh barisan panel yang terdiri daripada 60 orang, dari latar belakang wartawan automotif hinggalah kepada pakar industri. Pemenang anugerah ini akan diumumkan pada 8 Disember 2022.

Senarai “10 Teratas” bagi Japan Car of the Year 2022/2023 adalah seperti berikut:

Hyundai Ioniq 5

Honda Civic e:HEV / Civic Type R

Land Rover Range Rover

BMW iX

Mazda CX-60 e-Skyactiv D

Nissan Fairlady Z

Nissan X-Trail

Suzuki Alto

Toyota Crown

Nissan Sakura / Mitsubishi eK X EV

Renault Arkana

Selain daripada anugerah utama ini, ada juga anugerah lain yang dipertandingkan, seperti Import Car of the Year, Design Car of the Year, Technology Car of the Year, Performance Car of the Year dan Kei Car of the Year juga turut akan diumumkan pemenangnya kelak. Tahun lalu, Japan Car of the Year 2021/22 diberikan kepada Nissan Note e-Power.